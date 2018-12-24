CNN: наказ про виведення американських військ з Сирії вже підписаний

Наказ про виведення військ США з Сирії підписаний. Про це 23 грудня повідомив телеканал CNN з посиланням на джерела в оборонному відомстві США.

Документ підписав міністр оборони Джим Меттіс, який невдовзі піде у відставку, уточнив один зі співрозмовників телеканалу.

Наказ визначає час і порядок виведення американських військ з Сирії. Очікується, що його реалізація розпочнеться в найближчі кілька тижнів.

19 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати перемогли екстремістське угруповання «Ісламська держава» в Сирії. ЗМІ повідомляли, що США готуються «повністю вивести» свої війська із Сирії. Військовий контингент Сполучених Штатів у Сирії налічує близько двох тисяч людей.

Більшість солдатів США перебувають на північному сході Сирії, де вони допомагають звільнити території від бойовиків.