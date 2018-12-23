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23 Грудень 2018, Київ 21:14
Новини | Міжнародні

Трамп назвав ім’я виконувача обов’язків очільника Пентагону

Патрік Шанахан, архівне фото

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп анонсував призначення на посаду виконувача обов’язків міністра оборони Патріка Шанахана.

Про це глава держави написав у Twitter, зазначивши, що це набуває чинності із січня наступного року.

Трамп назвав Шанахана «дуже талановитим».

«Патрік мав дуже довгий список досягнень, працюючи заступником (міністра оборони– ред.), і раніше – у Boeing. Він буде чудовим», – написав президент.

21 грудня стало відомо, що керівник міністерства оборони США Джим Меттіс залишає свій пост. Телеканал CNN тоді повідомив, що Меттіс залишає свій пост через незгоду з рішеннями президента.

Меттіс очолив міністерство оборони у січні 2017 року.

Патрік Шанахан, інженер-механік за освітою, є колишнім старшим віце-президентом американського виробника літаків Boeing.

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