Трамп назвав ім’я виконувача обов’язків очільника Пентагону

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп анонсував призначення на посаду виконувача обов’язків міністра оборони Патріка Шанахана.

Про це глава держави написав у Twitter, зазначивши, що це набуває чинності із січня наступного року.

Трамп назвав Шанахана «дуже талановитим».

«Патрік мав дуже довгий список досягнень, працюючи заступником (міністра оборони– ред.), і раніше – у Boeing. Він буде чудовим», – написав президент.

21 грудня стало відомо, що керівник міністерства оборони США Джим Меттіс залишає свій пост. Телеканал CNN тоді повідомив, що Меттіс залишає свій пост через незгоду з рішеннями президента.

Меттіс очолив міністерство оборони у січні 2017 року.

Патрік Шанахан, інженер-механік за освітою, є колишнім старшим віце-президентом американського виробника літаків Boeing.