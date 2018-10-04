НАТО, ЄС та окремі держави обурені хакерською агресію спецслужб Росії

Брюссель – Низка гучних звинувачень на адресу Росії в хакерських атаках на міжнародні організації й у спробах підриву кібернетичної безпеки демократичного світу – на такому тлі у Брюсселі провели своє засідання міністри оборони НАТО. Викривати ворожі атаки Росії та водночас зміцнювати кібернетичну оборону й безпеку НАТО – так планують реагувати на плани російських спецслужб підривати, втручатися та дестабілізувати демократії Заходу.

Хакерські напади по усьому світі й спроби ГРУ Росії втрутитись у роботу Організації за заборону хімзброї, зокрема, намагання викрасти документи щодо катастрофи літака рейсу MH17, викликали чимале роздратування у держав НАТО, міністри оборони яких провели консультації в штаб-квартирі альянсу.

Голова Пентагону Джеймс Маттіс, перебуваючи у Брюсселі, повідомив, що з огляду на викриття вчинків ГРУ й наростання російської кіберагресії США, Велика Британія, Данія, Нідерланди й Естонія нададуть Північноатлантичному альянсові «національні кіберпотужності для допомоги НАТО у боротьбі в цій важливій сфері».

Заява голови Пентагону пролунала в той момент, коли Міністерство юстиції США заявило, що сім росіян, яких відомство називає офіцерами російської військової розвідки, причетні до кібератак на хімічні лабораторії, у тому числі у Швейцарії, де вивчалася хімічна речовина, використана для нападу на колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля. Другими мішенями російських хакерів, за повідомленням американського Мін’юсту, були спортивні організації, в тому числі ФІФА, Всесвітнє антидопінгове агенство і компанія ядерної енергетики Westinghouse.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ зауважує, що наразі для застосуванння 5-ї статті угоди НАТО (про визнання нападу на одну з держав альянсу нападом на всі 29 союзниць – ред.) іще не йдеться.

Реагування на дії росіян повинні бути пропорційними, каже він, а найкраща відповідь на цьому етапі – спроможність держав блоку зупинити й показати світові винних.

«Найкраща відповідь на дії Росії – зміцнення нашої кібероборони, можливостей попередження й зупинення таких атак. Нині ми стали цьому свідками: Британія й Нідерланди продемонстрували світові спробу зламу російською спецслужбою ГРУ мережі важливої міжнародної установи. Вони зуміли це зробити завдяки розвідці та їхнім власним кібернетичним підрозділам», – заявив керівник НАТО.

ЄС і НАТО координуються для відсічі російської кіберагресії

Тим часом боротьба із загрозами у кіберпросторі країн НАТО ведеться паралельно із державами, що до альянсу не входять, але є членами Європейського союзу. Саме тому у нинішньому засіданні натовських міністрів оборони брала участь і Федеріка Моґеріні, що керує дипломатичною та безпековою сферою співдружності.

«Ми в ЄС, у координації із НАТО, посилюємо протистояння кібератакам на різних рівнях. Наразі ми переглядаємо всі наші стратегії в галузі кібернетичного простору. Гадаю, через кілька місяців буде завершена робота над програмою. Я думаю, через кілька місяців, вочевидь, до грудня, буде готова наша нова програма наступального кібернетичного потенціалу, над якою робота все ще триває», – заявила Моґеріні у штаб-квартирі НАТО.

Голова європейської дипломатичної служби Федеріка Моґеріні та президент Європейської ради Дональд Туск висловили серйозну стурбованість із приводу спроби співробітників ГРУ підірвати роботу Організації за заборону хімічної зброї, яка є поважною міжнародною організацією і працює на території Нідерландів.

«Цей агресивний акт демонструє зневагу до поважної місії Організації за заборону хімічної зброї, яка працює над знищенням цієї зброї в усьому світі за мандатом Організації Об’єднаних Націй», – заявили представники ЄС.

Засуджуючи дії Росії, які підривають міжнародне право та міжнародні інституції, ЄС запевнив, що буде у кібернетичному сенсі «продовжувати зміцнювати стійкість своїх установ, а також своїх держав-членів та міжнародних партнерів і організацій».

Звіт аналітиків Британії: ГРУ Росії використовує хакерів для поширення розбрату та незгоди у всьому світі

Згідно зі звітом Великобританії про національну безпеку, оприлюдненому ввечері 3 жовтня, російську військову розвідку, відому на Заході як ГРУ, звинуватили в тому, що вона стоїть за багатьма недавніми кібератаками. Нападники намагаються підірвати критичні західні інституції – від спорту та транспортних комунікацій до виборчих процесів, мовиться у висновках британського Національного центру кібербезпеки (National Cyber Security Centre, NCSC), який входить до складу однієї з британських спецслужб.

Британські аналітики в питаннях безпеки називають Головне управління Генштабу Збройних сил Росії «руйнівним кіберагресором», який використовує мережу хакерів для поширення розбрату та незгоди у всьому світі. За даними доповіді британців, ГРУ майже напевне стоїть за загрозою торішньої атаки BadRabbit, спрямовану проти міжнародного аеропорту в Україні та російських засобів інформації, так само, як і за нападом на Всесвітнє антидопінгове агентство у Швейцарії. Британські фахівці вважають: ГРУ також причетна до зламу електронних повідомлень Національного комітету Демократичної партії США, що зашкодило опонентці президента Дональда Трампа Гілларі Клінтон за тиждень до президентських виборів у США 2016 року.

«Дії ГРУ є нерозсудливими та невибірковими: вони намагаються підривати та втручатися у вибори» в західних демократіях, заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Гант. Водночас деякі з кібератак ГРУ «не служать жодним законним інтересам національної безпеки, а впливають на здатність людей у всьому світі вести повсякденне життя, вільне від втручання», відзначив міністр.

«Наш сигнал чіткий: разом із нашими союзниками ми будемо викривати та реагувати на спроби ГРУ підірвати міжнародну стабільність», – додав Джеремі Гант.

Зі свого боку, влада Нідерландів заявляє, що у квітні з країни видворили чотирьох росіян, співробітників російської розвідки, підозрюваних у спробі втрутитися в роботу Організації за заборону хімічної зброї і в міжнародне розслідування у справі про збиття літака рейсу MH17 на Донбасі.

Як повідомляє Міністерство оборони Нідерландів, росіяни поставили автомобіль з електронним обладнанням на парковці біля офісу ОЗХЗ у Гаазі, намагаючись дистанційно зламати її комп’ютерну систему.

У міністерстві наголосили, що за кібероперацією проти організації, яка розслідувала отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки, стоїть російська військова розвідка, відома як ГРУ.

Реакції на кібератаки Росії у НАТО: це «грубі» спроби підриву міжнародних установ

Держави-союзниці НАТО виступили на боці урядів Нідерландів і Великобританії та закликали Росію припинити її «грубі спроби підірвати міжнародне право та інституції» через кібернетичні атаки. Про це у штаб-квартирі НАТО заявив голова цієї організації Єнс Столтенберґ. Так само, повідомив він, держави альянсу закликали Москву припинити свою «нерозсудливу модель поводження, включаючи застосування сили проти сусідів, спроби втручання у виборчі процеси та широкомасштабні дезінформаційні кампанії».

Генеральний секретар НАТО пояснив, що Нідерланди 4 жовтня на засіданні Північноатлантичної ради відзвітували перед міністрами оборони країн НАТО щодо кібернетичних атак проти офісу ОЗХЗ в Гаазі.

«Операція була проведена ГРУ, російською військовою розвідкою, але була припинена нідерландськими спецслужбами у партнерстві з Великобританією. Крім того, Велика Британія визначила, що ГРУ стояла за цілою низкою кібератак у всьому світі. Це подіяло на громадян багатьох країн, включаючи Росію, і спричинило величезні економічні втрати», – заявив Столтенберґ.

У відповідь, зауважив керівник блоку, НАТО буде продовжувати зміцнювати свою оборону та засоби стримування, щоб боротися з гібридними загрозами, в тому числі і в сфері кібернетичної безпеки.

«Міністри оборони НАТО обговорили прогрес, досягнутий у створенні нового Центру кібернетичних операцій, який інтегруватиме національні кібернетичні потенціали у наші місії та операції й підтримуватиме нашу кібернетичну стійкість», – повідомив Єнс Столтенберґ.