США звинувачують російських офіцерів ГРУ в хакерських атаках та дезінформаційних операціях

Міністерство юстиції США звинувачує сімох співробітників зовнішньої розвідки Міністерства оборони Росії (ГРУ) в хакерських атаках та дезінформаційних операціях.

Серед обвинувачених Олексій Моренець, Євген Серебряков, Іван Єрмаков, Артем Малишев, Дмитро Бадін, Олег Сотніков та Олексій Мінін.

Згідно з висуненими звинуваченням, починаючи приблизно з грудня 2014 року й до травня 2018-го, були здійснені комп’ютерні вторгнення щодо людей у США, корпорацій, міжнародних організацій та їхніх працівників у всьому світі. Це робили відповідно до інтересів російської влади.

У Мін’юсті зазначили, що серед завдань було оприлюднення викраденої інформації у межах кампанії впливу та дезінформації, покликаної підірвати діяльність міжнародних антидопінгових організацій та офіційних осіб, які публічно заявили про допінг у російському спорті, а також нашкодити репутації інших спортсменів, неправдиво звинувачуючи їх у вживанні заборонених препаратів.

3 жовтня Велика Британія також звинуватила російське ГРУ в масштабних кібератаках на західні інституції.