Влада Нідерландів: ГРУ Росії намагалася втрутитись у роботу ОЗХЗ і викрасти документи по MH17

Влада Нідерландів заявляє, що в квітні з країни видворили чотирьох росіян, співробітників російської розвідки, підозрюваних у спробі втрутитися в роботу Організації із заборони хімічної зброї і в міжнародне розслідування у справі про збиття літака рейсу MH17 на Донбасі.

Як повідомляє Міністерство оборони Нідерландів, росіяни поставили автомобіль з електронним обладнанням на парковці біля офісу ОЗХЗ у Гаазі, намагаючись зламати її комп’ютерну систему.

У міністерстві наголосили, що за кібероперацією проти організації, яка розслідувала отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки, стоїть російська військова розвідка, відома як ГРУ.

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Міністр оборони Анк Бейлевелд заявила, що, крім того, видворені громадяни Росії намагалися здобути документи розслідування у справі про збиття літака «Малайзійських авіаліній» у небі над Донбасом влітку 2014 року.

Представники Міноборони Нідерландів також заявили, що вилучений у агентів ноутбук використовувався в Бразилії, Швейцарії й Малайзії. За даними нідерландських урядовців, діяльність у Малайзії пов’язана з розслідуванням.

Напередодні МЗС Великої Британії звинуватив російську військову розвідку, відому як ГРУ, в кібератаках проти різних цілей по всьому світу, і звинуватив Кремль в їх організації. Представник МЗС Росії Марія Захарова назвала звинувачення «пекельною парфумерною сумішшю» і заявила, що вони не відповідають дійсності.

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Влада Великої Британії вважає, що за спробою отруєння колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки Юлії нервово-паралітичною речовиною «Новачок» у березні цього року стоїть Москва. У скоєнні нападу британська поліція підозрює двох росіян з іменами «Руслан Боширов» й «Олександр Петров». Британська влада заявляє, що це співробітники російської розвідки, російська сторона це заперечує.

Міжнародна Спільна слідча група, яка веде розслідування у справі про збиття MH17, раніше дійшла висновку, що пускова установка зенітно-ракетного комплексу «Бук», ракетою з якої збили літак рейсу MH17, належала 53-й зенітній ракетній бригаді зі складу Збройних сил Росії, була доставлена з Росії на окуповану частину Донбасу. За даними слідчих, звідти установка здійснила пуск ракети, а після збиття з неї авіалайнера повернута назад до Росії. Конкретних винних у збитті літака і загибелі 298 людей на його борту у групі наразі не називали. Росія заперечує результати розслідування.