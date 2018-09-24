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24 Вересень 2018, Київ 11:48
Донбас

Трагедія MH17: чия ракета?

JIT (Спільна слідча група) 24 травня 2018 року представила уламки ракети від «Бука», знайдені біля місця збиття MH17. Росія тепер твердить, що то була українська ракета

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Представники Міністерства оборони Російської Федерації зробили сенсаційну заяву. Стверджують, що в них є докази того, що ракета до ЗРК «Бук», з якого був збитий малайзійський «Боїнг» в небі над Донбасом влітку 2014 року, належала українській армії. І навіть продемонстрували документи, які нібито підтверджують цю версію. Чи була така ракета на озброєнні ЗСУ? Як на заяви росіян відреагували представники міжнародної слідчої групи, які й повинні встановити винних? І чому Міноборони Росії заговорило саме зараз? Про це – в матеріалі журналістів проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

17 липня 2014 року. Україна. Донбас. Крах «Боїнга-777» «Малайзійських авіаліній». В авіакатастрофі гинуть 298 осіб.

На місці трагедії представники міжнародної слідчої групи знаходять фрагменти ракети ЗРК «Бук», якою був збитий літак. Довкола цієї ракети свої звинувачення на адресу ЗСУ цього разу і вибудовують росіяни.

За версією представників Міноборони Російської Федерації, боєприпас «9М38» для зенітно-ракетного комплексу «Бук» в 1986 році привезли з заводу-виробника в місті Долгопрудний в 223-ю зенітно-ракетну бригаду в Теребовлі Тернопільської області. У 2004-му цей підрозділ перебазовували в місто Стрий, звідки в 2014 році ракета і потрапила в зону бойових дій на Донбасі.

На підтвердження своєї версії російська сторона демонструє облікові документи з заводу-виробника в Московській області. У них нібито зазначений номер двигуна ракети, фрагмент якого виявили на місці катастрофи літака.

За версією Росії, це частина шляху транспортуванння ракети, якою був збитий малайзійський «Боїнг» в небі над Донбасом
За версією Росії, це частина шляху транспортуванння ракети, якою був збитий малайзійський «Боїнг» в небі над Донбасом

«Встановлені нами обставини виробництва в 1986 році ракети і направлення її у війська підтверджено ветеранами Долгопрудненського науково-виробничого підприємства. Велика робота також проведена експертами. Зміст знайдених нами і представлених вам сьогодні документів не викликає сумніву», – наполягає начальник Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Російської Федерації Микола Паршин.

Ось тільки українські військові запевняють, у них ракети до ЗРК «Бук» з таким серійним номером ніколи не було.

Є облік з 1991 року і пізніше, ракети з таким номером немає
Ігор Романенко

«Є облік з 1991 року і пізніше, зрозуміло, і за цим полком ракети з таким номером немає. Крім того, підняли облік з 2013 року всіх комплексів «Бук», які були в Україні, і серед них ракети з таким номером теж немає», – наголошує колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

Ігор Романенко
Ігор Романенко

ЗРК «Бук», який збив «Боїнг» рейсу MH17 належав 53-й зенітній ракетній бригаді ППО, що дислокується в районі міста Курськ Російської Федерації
Вілберт Пауліссен

Така версія росіян також суперечить результатам офіційного розслідування. Підрозділ, якому належав ЗРК «Бук», що збив «Боїнг» рейсу МН17, міжнародна слідча група назвала ще в травні цього року.

«Після всебічного порівняльного аналізу цілого ряду зенітно-ракетних комплексів «Бук», слідча група прийшла до висновку, що ЗРК «Бук», який збив «Боїнг» рейсу MH17 належав 53-й зенітній ракетній бригаді ППО, що дислокується в районі міста Курськ Російської Федерації. 53-я бригада є підрозділом російських Збройних сил», – зауважив керівник центрального слідчого відділення поліції Нідерландів Вілберт Пауліссен.

Вілберт Пауліссен
Вілберт Пауліссен

Історія з ракетою – далеко не перша спроба звинуватити українську армію в причетності до трагедії. Версії росіян часто суперечать одна одній. Так, ще в 2014-му в Міноборони Російської Федерації заявляли: нібито їх радари зафіксували неподалік від «Боїнга» український штурмовик.

«Російськими спецзасобами контролю повітряної обстановки зафіксований набір висоти літаком українських ВПС, ймовірно, «Су-25», в напрямку малайзійського «Боїнга». До складу його штатного озброєння входить ракета класу «повітря-повітря», здатна захоплювати і вести ціль на відстані до 12 кілометрів», – зазначив заступник начальника Генштабу Збройних сил Російської Федерації Андрій Картаполов.

Андрій Картаполов
Андрій Картаполов

Водночас той же заступник начальника російського Генштабу Картаполов повідомляє і про український «Бук», який нібито також був помічений росіянами і міг стати причиною трагедії.

«У районі населеного пункту Зарощенське виявлена батарея «Бук». Виникає питання: чому батарея з’явилася в цьому районі, поблизу території, контрольованої «ополченцями» і безпосередньо перед трагедією», – каже Картаполов.

Офіційне слідство: «Бук» прибув з території Росії і вистрілив поблизу селища Первомайське, підконтрольного бойовикам
Офіційне слідство: «Бук» прибув з території Росії і вистрілив поблизу селища Первомайське, підконтрольного бойовикам

Ось тільки офіційне розслідування в результаті не підтвердило жодну з цих версій. Навпаки, слідство встановило – «Бук» прибув з території Росії, пересувався окупованою частиною Донбасу і вистрілив поблизу селища Первомайське, підконтрольного бойовикам.

Українські війська стояли південніше під Амвросіївкою, але проникнути туди цілим «Буком» було просто неможливо
Кирило Михайлов

«В районі Зарощенське – нікого, жодного свідка не знайшлося, який би чув пуск «Бука» і бачив українську техніку в той день. Це село в принципі не контролювалося Україною. Українські війська стояли південніше під Амвросіївкою, але проникнути туди цілим «Буком» було просто неможливо», – наголошує дослідник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов.

Кирило Михайлов
Кирило Михайлов

Пізніше росіяни забули про український «Су-25» і зупинилися на версії з «Буком». Але тоді вже почалася плутанина з ракетою. У 2015 році каменем спотикання стали її вражаючі елементи. Частина з них то з’являлася, то через кілька місяців знову зникала. Через що називаються і різні модифікації самої ракети.

«Був опізнаний вражаючий елемент у формі двотавра. Таким чином найбільш імовірним типом ракети, що призвела до трагедії з «Боїнгом», є ракета «9М38М1», – розповідав радник генерального конструктора концерну «Алмаз-Антей» Михайло Малишевський.

А це фрагмент вже іншого виступу Малишевського: «Тип ракети, якщо це був «Бук» – це «9М38», що однозначно доводиться відсутністю характерних ушкоджень у формі двотавра на корпусі «Боїнга».

Ситуація приходить до моменту, коли доведеться нести відповідальність. І чим ближче цей момент, тим інтенсивніше будуть з’являтися російські фейки
Костянтин Машовець

Тепер заяви росіян про ракету знову змінилися на прямо протилежні.

«Вони вирішують таким чином два основних питання: затягують це слідство або пускають його в помилковому напрямку, свідомо помилковому. Ситуація поступово приходить до моменту, коли доведеться нести відповідальність. І чим ближче цей момент, тим інтенсивніше будуть з’являтися ці фейки російські», – пояснює координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.

Костянтин Машовець
Костянтин Машовець

Те, що росіяни не допомагають офіційному слідству в ідентифікації ракети, підтверджують і в прокуратурі Нідерландів.

У травні 2018 року міжнародна слідча група запросила інформацію про номери на декількох знайдених частинах ракет. Російська Федерація залишила це питання і ще кілька питань, поставлених слідством, без відповіді.

Також в опублікованій минулого тижня заяві слідчі повідомляють: перевірять нову версію про нібито українську ракету. З ремаркою – частина раніше наданої Міноборони Російської Федерації інформації виявилася неточною.

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