«Хмурого» нагороджував особисто Путін – деталі біографії від товариша бойовика

Служба безпеки України завершила розслідування відносно російського полковника Сергія Дубинського, також відомого під позивним «Хмурий». Його звинувачують в створенні терористичної організації та участі у війні на Донбасі. Але, крім цього Дубинський може бути причетний ще до одного злочину – атаки на малайзійський «Боїнг» рейсу МН17. Ексклюзивні подробиці з біографії полковника і докази його причетності до теракту – у матеріалі журналістів проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

Інформацію про завершення досудового розслідування СБУ розмістила в газеті «Урядовий кур’єр». Така форма вручення повістки передбачена українським Кримінальним кодексом у тому випадку, якщо людина оголошена в міжнародний розшук. У чому саме підозрюють Дубинського – не вказано. Але, судячи з опублікованих рішень в державному судовому реєстрі, – «Хмурому» інкримінують створення терористичної організації і розпалювання військового конфлікту.

Слідчі, зокрема, стверджують, що Сергій Дубинський створив і протягом 2014 року очолював «управління військової розвідки» «ДНР». Куди увійшли бойовики з України, а також представники спецслужб Російської Федерації. Усього – 800 осіб.

Але міжнародні дослідницькі організації та журналісти виявили докази, що підтверджують: Сергій Миколайович Дубинський причетний до ще до одного резонансного злочину – атаки на малайзійський «Боїнг» MH17.

– Алло, Миколайовичу, а куди нам цю красуню вантажити?

– Яку, цю?

– Так, так, що я привіз. Я вже в Донецьку.

– Це те, про що я думаю?

– «Бук».

– Так, так, так, я зрозумів.

– «Бук», «Бук»…

– Вона з екіпажем?

– Так, з екіпажем.

– Не треба її нікуди ховати, вона зараз піде туди…

Журналісти Донбас.Реалії вже розповідали про те, що голос Дубинського на цьому записі спецслужб, упізнав його рідний брат Роман.

«Схожий, так. Те що я чую – так, є схожість дуже сильна», – підтвердив брат Сергія Дубинського Роман Дубинський.

Тоді ж Донбас.Реалії вирушили в Ростовську область, щоб запитати особисто у бойовика: чи причетний він до атаки на MH17. Але говорити з журналістами той відмовився.​

Тіунов про бойовий досвід «Хмурого»

Втім, в Україні є людина, прекрасно обізнана про бойовий досвід Дубинського і його діяльність в угрупованні «ДНР». Його ім’я – Сергій Тіунов. Він погодився зустрітися з «Донбас.Реалії», щоб розповісти свою історію.

«В 1985 році я закінчив строкову службу в радянській армії в розвідувальній роті в Афганістані. В цій же роті, але трохи пізніше служив офіцером Дубинський», – каже колишній товариш по службі Дубинського Сергій Тіунов.

Активно спілкуватися ветерани почали вже з 2000-х років. Спочатку на полковому сайті в інтернеті, а потім і під час особистих зустрічей. Так Тіунов дізнався про багатий бойовий досвід Дубинського.

З ним розлучилась дружина, сказала, що не хоче, щоб одного разу він сказав, що їде відпочивати, а його привезуть звідти в труні

«Він воював у Першій і Другій Чеченській (війні — ред.), був на Кубі, в Іспанії. Більше того, з його слів, він був помічником президента зі спецназу однієї з африканських країн. Звідки його привезли пораненого і після цього з ним розлучилась дружина, бо сказала, що не хоче, щоб одного разу він сказав, що їде відпочивати, а його привезуть звідти в труні», – розповів Сергій Тіунов.

Бойовика нагороджував особисто Путін

В одній з розмов, згадує Тіунов, Дубинський навіть похвалився, що колись його нагороджував особисто російський президент.

Його орденом нагороджував особисто Путін. І було їх там усього двоє. Він і цей режисер – Міхалков

«Він нагороджений сімома бойовими орденами. Таких не так і багато в Росії. І він мені розказував, що його орденом нагороджував особисто Путін. І було їх там усього двоє. Він і цей режисер – Міхалков. Він отримував цей орден у цивільному варіанті, а Дубинський у бойовому», – розповів колишній товариш по службі Дубинського.

У 2014-му Тіунов пішов добровольцем на фронт. А після Іловайська зайнявся звільненням з полону українських бійців. В процесі пошуку потрібних контактів, йому порекомендували зв’язатися з одним впливовим бойовиком.

«Говорю, от я Сергій Тіунов, я адвокат із Запоріжжя. Хотів би поспілкуватися з вами на предмет звільнення полонених. А він мені – ти що мене не впізнав? Я – Сергій Дубинський. Питаю, а яким чином ти там? Я начальник розвідки «ДНР», – пригадує Сергій Тіунов.

Так Тіунов і дізнався про нове місце служби «Хмурого». Каже, користуючись цим знайомством в 2014-му йому вдалося звільнити 24 українських бійця. І як раз під час одного з таких обмінів він запитав Дубинського про атаку на MH17.

Йому це було дуже неприємно. Коли я йому це сказав, він відповів: ну, ти ж не думаєш, що це ми? Він сказав матом – це ж оті, з Москви

«Йому це було дуже неприємно. Я на той момент ще не знав його ролі. І коли я йому це сказав, він відповів: ну, ти ж не думаєш, що це ми? Він сказав матом – це ж оті, з Москви», – розповів Тіунов.

Тіунов теж впізнав голос «Хмурого» на записі

Вже після тієї розмови Тіунов прослухав запис СБУ. Як і рідний брат Дубинського, він впізнав голос афганського колеги.

Міжнародна слідча група встановила – «Боїнг» був збитий установкою «Бук», яка прибула з Росії на територію, підконтрольну бойовикам. А після пострілу 17 липня 2014 року і загибелі двохсот дев’яносто восьми осіб, покинула територію Донбасу, повернувшись в Російську Федерацію.

Але попри це, жодного імені тих, хто причетний до катастрофи, слідчі офіційно все ще не назвали.

​У той же час, суди вже почали виносити рішення у справі MH17. Так, в США 25 членів сімей загиблих подали позов проти Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який на момент трагедії керував угрупуванням «ДНР». Вердикт – виплата 20 мільйонів доларів компенсації кожному з позивачів.

«Основною метою цього позову були зовсім не гроші. Ми хотіли вивести цю проблему на перший план і тримати її в центрі уваги. Що стосується виконання рішення суду проти Гіркіна, ми поки в пошуках. Ми шукаємо будь-які активи, якими він володіє тут або по всьому світу, щоб пов’язати їх з рішенням суду і отримати компенсацію», – каже Олександра Уіснер, адвокат сімей загиблих пасажирів.

Уряд Нідерландів розпочав підготовку законодавства для суду у справі MH17. Мова про зміни, що допускають судове переслідування осіб, екстрадиція яких неможлива. Сергій Тіунов також їздив до Нідерландів, щоб поділитися інформацією зі слідством. Говорив на цю тему і з Дубинським.

Ти можеш отримати захист, як свідок. Якщо ти цього не зробиш, будеш співучасником. Він не прийняв такої позиції

«Загинули цивільні особи. За це повинен хтось відповісти. Сьогодні європейські інституції цим займаються. Ти можеш отримати захист, як свідок. Якщо ти цього не зробиш, будеш співучасником. Він не прийняв такої позиції», – розповідає колишній товариш по службі Дубинського Сергій Тіунов.

Ініціативу Ради безпеки ООН по створенню міжнародного трибуналу, який би розслідував падіння Боїнга, Росія заблокувала ще в липні 2015 року.

ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ ДОНБАС.РЕАЛІЇ: