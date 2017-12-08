Міжнародна група розслідувачів Bellingcat і російське видання The Insider опублікували спільне розслідування, в якому ідентифікували одну з ключових фігур, що може бути причетна до збиття у небі над Донбасом «Боїнга» «Малайзійських авіаліній» у липні 2014 року.

Людина, про яку йдеться в розслідуванні, фігурує під позивним «Дельфін» на записах перехоплених телефонних розмов, опублікованих СБУ незабаром після катастрофи літака, а пізніше – Міжнародною слідчою групою з розслідування катастрофи під керівництвом Нідерландів.

Експерти Bellingcat і The Insider стверджують, що «Дельфін» – це генерал-полковник російської армії в запасі, чинний головний інспектор Центрального військового округу Міністерства оборони Росії Микола Ткачов.

За даними розслідувачів, вони вивчили записи телефонних переговорів, всього 5 аудіофайлів, на яких «Дельфін», зокрема, вказує своє ім’я – «Микола Федорович», обговорює з іншим фігурантом під псевдо «Оріон» підготовку до транспортування предмета, для якого потрібен кран, і що цей «предмет» «треба завантажити, замаскувати і відвезти».

Експерти Bellingcat і The Insider отримали свіжі записи голосу Миколи Ткачова, записавши з ним велике інтерв’ю про Суворовське військове училище в Єкатеринбурзі. Ці зразки голосу разом з аудіозаписами відправили на експертизу в два незалежні дослідницькі інститути – у Денвері (США) та Литві. Результати аналізу голосів показали, що з великою ймовірністю голос на плівках належить одній і тій самій людині. Втім, сам Ткачов у телефонній розмові з журналістами відкинув причетність до подій на сході України.

Літак «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто перебував на борту.

Наприкінці вересня 2016 року Міжнародна слідча група під керівництвом прокуратури Нідерландів оголосила перші попередні офіційні підсумки розслідування. У доповіді йдеться про те, що зенітно-ракетна установка «Бук», із якої збили «Боїнг», була доставлена на територію України з Росії. Місце пуску ракети – селище Первомайське, яке перебувало під контролем бойовиків, контрольованих Росією. До числа підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.

У Кремлі заявили, що доповідь не можна вважати «остаточною правдою», а висновки слідчих у Москві назвали «попередніми». У МЗС Росії назвали доповідь «упередженою».