Росія все заперечуватиме щодо MH17, або свідки теракту будуть зачищені – Друзенко

Гості: Геннадій Друзенко, юрист-міжнародник; Гліб Богуш, доцент юридичного факультету МДУ, фахівець з міжнародного кримінального права (телефоном).

Рівно три роки тому над Донбасом із зенітно-ракетного комплексу «Бук» було збито «Боїнг» авіакомпанії «Малайзійських авіаліній», що летів з Амстердаму до Куала-Лумпур. На борту рейсу МН17 перебувало 298 людей. Судовий процес над винуватцями літака проходитиме у нідерландському суді за національним законодавством цієї країни. Таке рішення ухвалене разом Міжнародною спільною слідчою групою щодо розслідування катастрофи після того, як Росія заблокувала створення міжнародного трибуналу ООН. Звинувачення досі нікому не висунуто. Кримінальне розслідування щодо катастрофи триває. За даними слідчої групи, дійшло до найбільш складної стадії – встановлення винуватців.

Інна Кузнецова: Пане Друзенко, який час знадобиться для того, щоб довести суд у Нідерландах до завершення?

Три роки вистачає слідству, щоб говорити про відповідальну країну, конкретних виконавців, замовників

​Геннадій Друзенко: Як свідчить досвід, на жаль, це не перший теракт такого масштабу, не перший цивільний літак, який впав через акт тероризму, якраз три роки вистачає слідству, принаймні вистачило у відомій справі, коли був підірваний «Боїнг-747» над Шотландією у 1988 році. Тоді між трагедією і судовим засіданням пройшло фактично три роки. На сьогодні маємо три роки і маємо безліч доказів, навіть ті, що доступні у вільному доступі через інтернет, через пресу. Як на мене, більш ніж достатньо, щоб говорити про відповідальну країну, конкретних виконавців, тих, хто віддавав накази, замовників.

Чи буде суд символічним, чи винні будуть реально покарані. Захід є заручником власних цінностей, відданості верховенству права. На вулиці зустрічаєшся з п’яним мугирем, треба не розповідати норми Конституції, а захищатися

Напевне, якісь докази шліфуються, перевіряються. Але за сукупністю картина більш, ніж очевидна. Питання в іншому – чи буде суд суто символічним, тобто винесуть вироки і на цьому все закінчиться, чи дійсно винні будуть якось реально покарані. На жаль, Захід є заручником власних принципів, цінностей, відданості верховенству права. Коли, умовно кажучи, на вулиці зустрічаєшся з п’яним мугирем, то треба йому не розповідати норми Конституції, а захищатися.

Не слід сподіватися, що російські офіцери ГРУ, російські військовослужбовці будуть видані. Є два варіанти: або Росія піде в глухий захист і буде все заперечувати, або, як на те скидаються останні новини, будуть просто зачищені свідки цього теракту

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– Багато експертів кажуть, що Ахіллесовою п’ятою будь-якого такого розслідування будь-якого злочину є те, чи будуть співробітничати держави з судом. Виглядає так, що Російська Федерація не зацікавлена.

Росія відкидає звинувачення і щодо більших трагедій – Іловайська, штурму Дебальцева. В Росії діє комплекс – вважають, що всі намагаються принизити Росію. Реакція дуже некультурного, злого і сильного хулігана

​Геннадій Друзенко: Абсолютно. З іншого боку, а що ми хочемо? Це велика трагедія – водночас загинуло 300 осіб. Але ми бачимо, що Росія відкидає звинувачення і щодо більших трагедій – Іловайська, штурму Дебальцева, який проводили російські штатні військові, то які підстави вважати, що у випадку «Боїнга» Росія раптом буде іншою Росією?На сьогодні бачимо, що в Росії діє комплекс – вони вважають, що всі на них зазіхають, що всі намагаються принизити Росію. Відповідно реакція дуже некультурного, невихованого, злого і сильного світового хулігана. Чи Захід знайде адекватну відповідь на таке порушення, на відмову співпраці?

– (Переклад) Пане Богуш, з Вашої точки зору, чи може бути цей злочин кваліфікований судом як воєнний і таким, що не має термінів давнини?

Гліб Богуш (переклад): Це дуже складне запитання, відповідь на яке зможемо отримати тільки, коли матимемо всі дані розслідування, і коли відбудеться суд. Принципове питання, чи була атака на цивільний літак умисною, чи помилковою? Коли атака, можливо, здійснювалася на військовий літак, а цивільний борт було збито «помилково», не означає, що це є законним. Чи є це воєнним злочином, відповідно до міжнародного права, питання відкрите. Голландське законодавство в принципі передбачає можливість, законодавство про міжнародні злочини, передбачає можливість застосування цього акту навіть стосовно ситуації, яка могла статися в такій «помилковій» ситуації.

– Є ще одне питання – закрите небо напередодні цього сумнозвісного перельоту. Саме 16 липня було закрито цю ділянку перельоту. І ростовські диспетчера відповідали за це. Чому не було попереджено екіпаж борту «Боїнга» – незрозуміло. Що про це говорять у Росії?

Гліб Богуш: Я утримаюся від того, щоб давати оцінки. Ситуація склаласяу повітряному просторі України і в іншій зоні відповідальності. Це питання важливе, але воно не лижить в сфері кримінального розслідування, яке безпосередньо ведеться – хто винен в атаці на цивільний літак.

– Потенційною проблемою процесу називають можливу відмову передати обвинувачених головним чином з боку Росії. Як Ви вважаєте, чи Російська Федерація погодиться передати обвинувачених?

Не слід очікувати на співпрацю Росії з судом

​Гліб Богуш: Очікувати на співпрацю з судом, а тим більше на передачу осіб – громадяни Росії не можуть бути передані, їх можуть екстрадувати в іншу державу, відповідно до конституції. Принаймні допоки така ситуація, не слід очікувати на співпрацю Росії з судом. Але можлива ще й заочне судочинство, тобто суд без присутності підозрюваних. Звичайно, це не ідеальний варіант, але це можливо. Не треба ще забувати, що важливим завданням кримінального правосуддя є не лише покарання винних, фізичних осіб, але встановлення правди.

Українці за мир платимо щодня смертями братів, сестер, батьків. Це був холодний душ для Європи, яка побачила, що там –війна, а не «розборки» між українців. Це гірка пігулка, ціна, яку Захід заплатив, щоб зрозуміти, перед ним оскаженілий ведмідь

​Геннадій Друзенко: Ми, українці, навчилися знати, що за мир ми платимо щодня смертями наших братів, сестер, батьків, синів, дочок. Це був холодний душ для Європи, яка побачила, що там – справді війна, а не якісь «розборки» між однією частиною українців і іншою. Це гірка пігулка, але, напевне, це (не буду сильно політкоректним) та ціна, яку Захід заплатив, щоб зрозуміти, хто перед ним, який оскаженілий ведмідь, який не визнає жодних правил.

– Говорять про підозру до ста людей, які можуть бути винними в цій катастрофі. Частина з них – громадяни України, хоч і перебувають на непідконтрольній території України.

Захарченко, Плотницький їх не видадуть. Доживуть до судового процесу. З’явився на план по «фейкиїзації»

​Геннадій Друзенко: Юрисдикційне питання не пов’язане з громадянством. Якщо громадянин України вбиває когось в Італії, то це не означає, що винна Україна. Захарченко– громадянин України, на якому висять тисячі смертей. Плотницький, дуже багато інших. Але «Бук» – не пістолет, не автомат Калашникова – на базарі не купиш. Завжди таке озброєння перебуває під чиїмось контролем. Я певен, що їх не видадуть. Питання в тому, чи доживуть вони до судового процесу. Якщо доживуть, значить з’явився якийсь затверджений на горі план по «фейкиїзації» процесу, перевід його в якийсь епатаж, у постмодерний сюр...

Є логіка Ізраїлю, який має справу з такими ж «беспредельщиками». Правова логіка має свої межі, яка закінчується, де ти не маєш правових інструментів виконання рішення. Є вища логіка за правову – самовиживання. Захід не готовий в такій логіці говорити з Росією, а ми вже потихеньку дозріваємо.