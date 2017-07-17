«Росія винних не видасть» – дипломат про перспективи справи MH17

Замість міжнародного трибуналу – слухання в суді Нідерландів. Справу малайзійського боїнга, збитого три роки тому у небі над Донбасом, передали Нідерландам. Хоча українські дипломати схильні сподіватись на об’єктивний її розгляд, дехто з експертів побоюється, що проросійське лобі в Нідерландах може завадити встановити винних у загибелі майже 300 громадян декількох країн.

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​Сьогодні виповнюється три роки від дня авіакатастрофи «Боїнга-777» у небі над Донбасом. 5 липня країни, представники яких складають Об’єднану слідчу групу, ухвалили рішення передати справу суду Нідерландів. Раніше спроби створити міжнародний трибунал були заблоковані Росією на етапі ухвалення резолюції ООН.

Український дипломат Андрій Веселовський вітає рішення про слухання справи МН17 в Нідерландах і впевнений, що тамтешнє правосуддя здатне забезпечити якісний розгляд.

«Нідерландці одні з перших ще в 17 сторіччі почали впроваджувати принципи міжнародного права і на сусідні країни, і врешті – на сучасну цивілізацію. Це дає підстави думати, що це найкраще місце для такого судового засідання», – впевнений він.

Хоча Веселовський визнає, що Росія не видасть винних, – в разі обвинувального вироку рішення суду рано чи пізно матиме для них наслідки.

Три роки тому світ дивився на події в Україні як на незрозумілу громадянську війну. Сьогодні всі знають, що це не громадянська війна, що агресія на Донбасі і в Криму зроблені Росією

«Ми знаємо, що все більше й більше доказів прямої участі російських військових в агресії. Це створює загальний імідж Росії як країни, яка не грає за міжнародними правилами, – стверджує дипломат. – Три роки тому світ дивився на події в Україні як на незрозумілу громадянську війну. Сьогодні всі знають, що це не громадянська війна, що агресія на Донбасі і в Криму зроблені Росією».

До схвальної оцінки рішення передати справи малайзійського «Боїнга» Нідерландам долучається також народний депутат та радник голови МВС Антон Геращенко. За його словами, суду вже передані матеріали, які свідчать, що установка «Бук», з якої збили літак, належала російським збройним силам.

«Винуватців обов’язково встановлять та притягнуть до кримінальної відповідальності нідерландським трибуналом, а Росія змушена буде виплачувати мільярдні компенсації родичам жертв і власникам компанії, – переконаний він. – Це назавжди затаврує Росію як державу, що використовує терористичні методи проти сусідніх країн та проти громадян третіх країн».

Експерт «Майдану закордонних справ» Олександр Хара не має певності, що у вироку буде ім’я Верховного головнокомандувача російських Збройних сил Володимира Путіна, але впевнений, що рано чи пізно винні так чи інакше нестимуть відповідальність.

«Коли німці почали індустріальне знищення євреїв, хто сподівався, що нацизм буде засуджено? – нагадує він. – На жаль, Гітлер не поніс справедливої кари, але історія знає, хто був винний».

Чи достатньо зробила Україна?

Водночас і Хара, і керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко наголошують, що Україні бракує системного підходу до розслідування як цієї справи, так і, в принципі, фактів військової агресії Росії. Так, за словами Мусієнка, в українській правовій сфері немає консолідованої позиції щодо російсько-української війни.

«В нас справи, що стосуються російської агресії, розглядаються по всій Україні, – нарікає експерт. – Ми (Центр військово-правових досліджень – ред.) виступали за те, щоб на базі Верховного суду, який зараз формується, створити палату, яка розглядатиме пов’язані з російською агресією злочини. Це було б добре і для нас, і в контексті передачі доказів та матеріалів у міжнародний кримінальний суд».

Водночас військовий експерт Олег Жданов вважає, що передача Нідерландам права на слідство та суд у справі рейсу МН17 була помилкою. На його думку, в Нідерландах є ознаки затягування судового процесу, які не дають підстав для оптимізму щодо результатів справи.

Голландія посідає одне з перших місць у ЄС за кількістю атомних реакторів. А Росія регулярно приймає в неї ядерні відходи

«Там є дуже сильним російське лобі, – впевнений експерт. – Лобісти навіть змогли переконати Нідерланди відкласти публікацію наступного етапу звіту щодо розслідування аж до 2018 року». Жданов стверджує, що Росія має прямі важелі впливу на Нідерланди: «Голландія посідає одне з перших місць у ЄС за кількістю атомних реакторів. А Росія регулярно приймає в неї ядерні відходи», – аргументує він свою позицію.

Втім Мусієнко з таким прогнозом не погоджується. «Не думаю, що це лобі аж настільки впливає на слідчу групу, що вони домовляються, коли публікувати звіти і що в тих звітах відображати», – каже він.

Олександр Хара додає до цього, що увага з боку громадськості не дозволить зірвати розслідування.

Якщо буде маленька помилка, будуть великі політичні наслідки і для правлячої партії, і для судової системи

«Враховуючи кількість жертв, розуміємо, що увага голландського суспільства надзвичайно висока. Якщо буде маленька помилка, будуть великі політичні наслідки і для правлячої партії, і для судової системи», – каже Хара.

Рішення ж не публікувати звіт щодо розслідування цілком вписується в задачі слідчої групи, впевнений експерт.

Однак фахівці сходяться в тому, що Україна дарма не ініціювала розгляд справи в своєму суді.

Нам що, не притягувати до відповідальності винних в російській агресії? Не відкривати провадження за терактами? Це ж прямий обов’язок

«Хочу звернути увагу на слова заступника Генпрокурора Сторожука, який сказав: в Україні не можна проводити такі судові процеси, бо нас звинуватять в необ'єктивності, – згадує Мусієнко. – То нам що, не притягувати до відповідальності винних в російській агресії? Не відкривати провадження за терактами? Це ж прямий обов’язок, згідно з нормами міжнародного права та національного законодавства – переслідувати винних у вчиненні злочинів на території юрисдикції нашої держави».

Хара нагадує, що розгляд справи в нідерландському суді не обмежує українське правосуддя.

«Розгляд цього питання нідерландським судом не означає, що ми не можемо власними національними судами розглядати ці справи по окремих пунктах», – зазначає він.

З точки зору дипломатії позиції України слабші, аніж російські, визнають експерти. Так, Олександр Хара не поділяє впевненості Андрія Веселовського в тому, що для світу агресія Росії проти України – доконаний факт.

«Насправді в світі це знають, але не можуть сказати, бо українська влада не називає речі своїми іменами, – переконаний експерт. – Збройна агресія Росії, яка почалася з лютого 2014 року, не визначена як така українським законодавством».

Робити прогнози щодо тривалості судового розгляду наразі рано, каже Олександр Мусієнко: «По колишній Югославії міжнародний трибунал досі проводить судові слухання, – нагадує він. – Тому важко дати прогноз, це може бути і два, і три, і п'ять років».