ЄС: незалежне і ретельне розслідування щодо винних у катастрофі MH17 має продовжитись

Незалежне і ретельне розслідування щодо винуватців катастрофи літака рейсу МН17 має продовжуватися, заявляють у Європейському союзі.

«Оскільки робота Об’єднаної слідчої групи щодо окремих підозрюваних ще продовжується, дуже важливо, щоб слідчі могли незалежно і ретельно виконувати свою роботу. Ми вітаємо кроки, зроблені зацікавленими країнами, для ефективного судового переслідування, а також їхнє рішення про обрання системи правосуддя Нідерландів, як важливий крок до того, щоб притягнути до відповідальності причетних за знищення літака рейсу MH17», – йдеться в декларації верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріки Могеріні, оприлюдненій 17 липня у третю річницю трагедії.

В ЄС очікують, що всі країни, які можуть сприяти розслідуванню трагедії рейсу МН17, зроблять все, щоб притягнути винних до відповідальності.

«Ми очікуємо, що всі держави, які зможуть сприяти розслідуванню та кримінальному переслідуванню відповідальних, будуть це робити, як це вимагає Резолюція 2166 Ради безпеки ООН», – йдеться в декларації.

5 липня міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс повідомив, що країни, представники яких входять до Об’єднаної слідчої групи, ухвалили спільне рішення, що кримінальний процес у справі катастрофи рейсу MH17 відбудеться в суді у Нідерландах.

До Об’єднаної слідчої групи входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, України та Нідерландів.

Літак «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто перебував на борту.

Наприкінці вересня минулого року Міжнародна слідча група під керівництвом прокуратури Нідерландів оголосила перші офіційні підсумки розслідування. У доповіді йдеться про те, що зенітно-ракетна установка «Бук», із якої збили «Боїнг», була доставлена на територію України з Росії. Місце пуску ракети – селище Первомайське, яке перебувало під контролем бойовиків, контрольованих Росією. До числа підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.

У Кремлі заявили, що доповідь не можна вважати «остаточною правдою», а висновки слідчих у Москві назвали «попередніми». У МЗС Росії назвали доповідь «упередженою».