Австралія закликає Росію до співпраці в судовому переслідуванні причетних до катастрофи MH17

Австралія закликала Росію співпрацювати в питанні судового переслідування осіб, причетних до катастрофи літака рейсу МН17 у небі над Донбасом у липні 2014 року. Міністр закордонних справ Австралії Джуліа Бішоп 16 липня закликала Росію виконати резолюцію 2166 Ради безпеки ООН, автором якої виступила Австралія.

«Це заклик до всіх держави співпрацювати, щоб гарантувати, що ті, хто відповідає за вбивство, були притягнуті до відповідальності», – наголосила очільниця зовнішньополітичного відомства Австралії.

Країни, представники яких входять до Об’єднаної слідчої групи, ухвалили спільне рішення, що кримінальний процес у справі катастрофи рейсу MH17 відбудеться в суді у Нідерландах. Про це 5 липня повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс.

До Об’єднаної слідчої групи входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, України та Нідерландів.

Літак «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто перебував на борту.

Наприкінці вересня минулого року Міжнародна слідча група під керівництвом прокуратури Нідерландів оголосила перші офіційні підсумки розслідування. У доповіді йдеться про те, що зенітно-ракетна установка «Бук», із якої збили «Боїнг», була доставлена на територію України з Росії. Місце пуску ракети – селище Первомайське, яке перебувало під контролем бойовиків, контрольованих Росією. До числа підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.

У Кремлі заявили, що доповідь не можна вважати «остаточною правдою», а висновки слідчих у Москві назвали «попередніми». У МЗС Росії назвали доповідь «упередженою».