Справу про катастрофу MH17 розглядатиме суд у Нідерландах – заява МЗС

Країни, представники яких входять до Об’єднаної слідчої групи, ухвалили спільне рішення, що кримінальний процес у справі катастрофи рейсу MH17 відбудеться в суді у Нідерландах. Про це йдеться в поширеній офіційним сайтом МЗС Нідерландів заяві міністра Берта Кундерса.

«Це означає, що співпраця групи триватиме на етапі судового переслідування. Завдяки угоді (щодо розслідування катастрофи рейсу MH17 – ред.) з Україною, прокуратура зможе охопити всіх жертв. Це важливо, зважаючи на те, що жертви походять із 17 різних країн на п’яти континентах», – ідеться в заяві.

«Таким чином, країни-учасниці Об’єднаної слідчої групи спільно посилаються на заклик Ради безпеки притягти до відповідальності винних у цьому інциденті. Ми всі переконані, що ми можемо далі розраховувати на широку міжнародну підтримку», – додав міністр Кундерс.

Літак «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто перебував на борту.

Наприкінці вересня минулого року Міжнародна слідча група під керівництвом прокуратури Нідерландів оголосила перші офіційні підсумки розслідування. У доповіді йдеться про те, що зенітно-ракетна установка «Бук», із якої збили «Боїнг», була доставлена на територію України з Росії. Місце пуску ракети – селище Первомайське, яке перебувало під контролем бойовиків, контрольованих Росією. До числа підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.

У Кремлі заявили, що доповідь не можна вважати «остаточною правдою», а висновки слідчих у Москві назвали «попередніми». У МЗС Росії назвали доповідь «упередженою».