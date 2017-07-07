Україна і Нідерланди підписали угоду про співпрацю в розслідуванні збиття рейсу MH17

Україна і Нідерланди підписали двосторонню угоду про міжнародне правове співробітництво стосовно злочинів, пов’язаних зі збиттям літака рейсу МН17 «Малайзійських авіаліній» над Донбасом 17 липня 2014 року, повідомили міністерства юстиції обох країн.

З українського боку угоду підписав міністр юстиції Павло Петренко, з нідерландського – міністр безпеки і юстиції Стеф Блок.

Держави-члени Спільної слідчої групи, до якої входять Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди і Україна, спільно вирішили, що переслідування осіб, винних у збитті авіалайнера, внаслідок якого загинули всі 298 людей у ньому, буде здійснюватися в рамках національної судової системи Нідерландів із дотриманням найвищих міжнародних стандартів у цій сфері, сказав український міністр.

За його словами, Україна готова забезпечити належний рівень співпраці з Нідерландами, щоб передати кримінальну справу стосовно винуватців збиття літака рейсу MH17 до Нідерландів.

Такий крок, переконаний міністр, забезпечить максимальну ефективність у розслідуванні цієї справи і дасть можливість притягнути до відповідальності всіх причетних до збиття літака.

Метою угоди є врегулювання питань, що стосуються або виникають у зв’язку з переслідуванням і засудженням у Нідерландах осіб за злочини, пов’язані зі збиттям літака рейсу МН17.

Угода доповнює чинні конвенції та інші нормативні документи, що стосуються міжнародного співробітництва у кримінальних справах, які застосовуються у відносинах між сторонами.

Зокрема, підписаний документ передбачає, що Нідерланди мають компетенцію переслідувати осіб за злочини, пов’язані зі збиттям літака «Малайзійських авіаліній». Із цією метою Україна може передати кримінальне провадження на підставі Європейської конвенції про передачу провадження у кримінальних справах 1972 року, у тому числі на прохання нідерландської сторони.

Також угодою передбачено, що обвинувачуваний, який перебуває на території України і у видачі якого до Нідерландів відмовлено (Конституція України забороняє видачу українських громадян до суду за кордон), може взяти участь у судовому розгляді справи в Нідерландах у режимі відеоконференції. Обов’язковою умовою проведення судового розгляду в режимі відеоконференції є лише згода обвинуваченого. Окрім того, в режимі відеоконференції може проводитися допит свідків і експертів.

При цьому підозрюваним та обвинувачуваним, які перебувають в Україні, забезпечується право на доступ до адвоката, у тому числі того, який представляє особу в нідерландському судовому процесі.

Окрім цього, документ регулює питання передачі в Україну виконання покарань, у тому числі на підставі вироків, винесених заочно, а також забезпечує можливість застосування до засудженої особи запобіжних заходів до ухвалення рішення про виконання покарання.

Коли саме має початися судовий процес, має вирішити Прокуратура Нідерландів. Наразі Спільна слідча група продовжує роботу.

Цю угоду мають схвалити парламенти обох країн.

Літак «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був у лайнері. За оприлюдненими на цей час результатами розслідування, літак збили з ракетної установки зенітно-ракетного комплексу «Бук», що була доставлена на окуповану частину Донбасу з Росії, розміщена на території, що була під контролем бойовиків, а після збиття літака повернена назад до Росії. Росія продовжує заперечувати свою причетність.