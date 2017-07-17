Понад дві тисячі родичів жертв катастрофи літака рейсу МН17, що був збитий у небі над Донбасом у 2014 році, зібралися в Нідерландах 17 липня, в третю річницю трагедії. Учасники церемонії відкрили меморіал: висаджені у формі зеленої стрічки 298 дерев у пам’ять про кожного із загиблих. Дерева оточені соняшниками, які розквітають у липні – значна частина уламків літака впала на Донбасі на соняшникові поля. Король Нідерландів Віллем-Александр і королева Максима приєдналися на цьому заході до інших офіційних осіб у парку містечка Вейфгойзен поблизу аеропорту Схіпхол в Амстердамі. Саме з цього аеропорту вилетів 17 липня 2014 року літак «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній», який так і не долетів до точки призначення, Куала-Лумпура. (Відео Reuters)