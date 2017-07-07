Міжнародна слідча група ще не готова розкрити всі карти щодо аварії МН17 – експерт

Підозрюваних у нападі на рейс МН17 «Малайзійських авіаліній» судитимуть в Нідерландах у рамках нідерландського законодавства. Таке рішення спільно ухвалили Нідерланди, Бельгія, Австралія, Малайзія та Україна, представники яких входять до Міжнародної слідчої групи (JIT), що з’ясовує причини катастрофи.

Угода про міжнародно-правове співробітництво щодо злочинів, пов’язаних зі збитим літаком рейсу МН-17 між Нідерландами та Україною передбачає практичні аспекти передачі юрисдикції від України до Нідерландів і робить можливим участь всіх підозрюваних в нідерландському судовому процесі. Україна за Конституцією не може видавати своїх громадян іншим країнам. Таким чином, якщо серед підозрюваних опиняться громадяни України, вони постануть перед судом за допомогою відеозв’язку.

Нідерландський процес об’єднає в собі справи про загибель не тільки 196 нідерландців на борту «Боїнга», але всіх 298 жертв трагедії, серед яких були громадяни 17 країн. Такий судовий процес особливо важливий для Малайзії та Австралії, які втратили 43 і 27 своїх співвітчизників відповідно.

Міжнародна слідча група, сформована 17 липня 2014 року через представників п’яти країн, чиї громадяни найбільше постраждали в трагедії (Нідерландів, Малайзії, Австралії і Бельгії), а також України (бо аварія сталася на її території) продовжить свою роботу в старому складі. Суд буде відбуватися на території Нідерландів, але інші чотири країни-учасниці будуть надавати процесу фінансову та експертну підтримку.

Деякі юристи відгукнулися про нідерландський суд у справі «Боїнга» скептично. Зокрема, відомий в Нідерландах адвокат та експерт з міжнародного права Хєєрт-Йан Кноопс на сторінках газети Volkskrant заявив, що підозрювані поставлять під сумнів нейтралітет суду в Нідерландах, враховуючи, що країна найбільше постраждала в катастрофі.

«Я вважаю рішення, ухвалене нідерландським урядом, занадто передчасним. Спершу потрібно було точно визначитися з доказами щодо підозрюваних, зрозуміти, про кого мова. Тому що, можливо, якась форма взаємодії з Росією все-таки була б можлива, а взаємодія це нам дуже потрібно... Зробивши вибір на користь нідерландського суду, ми виграли в короткостроковій перспективі, це прискорить процес. Але в довгостроковій перспективі ми програємо: буде винесено вирок, який не зможе спертися на достатню міжнародну підтримку», – сказав Кноопс в інтерв’ю нідерландському телебаченню.

У відповідь на цю заяву міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс сказав, що процес все одно буде відбуватися в міжнародному контексті. Його колега з поки чинного уряду міністр безпеки і юстиції Стеф Блок розповів журналістам, що протягом двох років від моменту російського вето були розглянуті всі варіанти створення спеціального міжнародного суду, але створювати такий суд означало б «втратити момент».

«Якби ми продовжували чекати на процес в рамках міжнародного права, це могло б зайняти набагато більше часу і додало б водночас почуття невпевненості… Ми домовилися з українською стороною, що, якщо серед підозрюваних будуть громадяни України, то вони постануть перед нідерландським судом через відеозв’язок з України. Вирок, який винесе їм нідерландський суд, набере чинності на території України», – заявив Блок. – Ви знаєте, що Росія не дуже поступлива в тому, що стосується процесу над підозрюваними в нападі на рейс МН17, але нам важливо заручитися підтримкою всіх країн, зокрема, і Росії. Ми знаходимося в регулярному контакті з Росією, але, на жаль, це питання поки залишається невирішеним».

Горан Сляютер, ще один експерт з міжнародного права, якого телепрограма Nieuwsuur попросила прокоментувати рішення судити підозрюваних в Нідерландах, закликав не чекати «з моря погоди».

– Абсолютно виправданий вибір. Росія в жодному разі не буде сприяти ефективному процесу. Шкода, що рішення проводити суд у Нідерландах ухвалене тільки зараз, а не в липні 2015 року, коли Росія наклала вето на пропозицію про створення міжнародного трибуналу в Раді безпеки ООН. Нідерландське правосуддя широко зарекомендувало себе як неупереджене та незалежне, якщо ж у підозрюваних виникнуть сумніви в його справедливості, то вони завжди зможуть оскаржити рішення суду в Міжнародному суді з прав людини.



– Чи можна уявити ситуацію, що з учасниками злочину буде укладена угода, що їм буде надано імунітет в обмін на інсайдерську інформацію про тих, хто віддавав наказ?

– Правосуддя вітало б такий обмін. Інсайдерська інформація дуже важлива. На можливість такої ситуації натякала Міжнародна слідча група в зверненні до свідків: вони закликали учасників вийти на зв’язок в обмін на пом’якшення покарання або навіть імунітет. Питання лише в тому, наскільки це вигідно підозрюваним. Якщо вони не прийдуть з повинною, то, можливо, їм і зовсім вдасться уникнути суду.

– Уявімо: слідство з’ясує, що наказ про запуск ракети віддавався в генеральному штабі якоїсь держави, тобто на найвищому рівні. Що тоді?

– Надзвичайно важливо, щоб перед судом постали основні підозрювані, тобто не обмежуватися одними виконавцями. Зокрема, це важливо для родичів загиблих. Звичайно, видача таких високопоставлених підозрюваних – ще більш складна справа, ніж видача простих підозрюваних, але цей правовий процес взагалі вимагає часу і терпіння. Судові рішення, винесені в Нідерландах, залишаться в силі, тож, якщо через багато років такий підозрюваний відвідає Нідерланди чи якусь іншу країну, звідки буде можлива видача, він ще зможе постати перед судом.

Минулого тижня в тій же телепередачі Nieuwsuur було представлено журналістське розслідування слідами колишнього полковника і колишнього очільника так званого «ГРУ «ДНР» Сергія Дубинського, «Хмурого», якого вважають причетним до перевезення установки «Бук» з Росії до України, адже, за даними декількох експертиз, саме його голос звучить у перехоплених СБУ телефонних розмовах. Нідерландські журналісти побували на батьківщині Дубинського і в декількох місцях в Україні, де він жив після цього, а також відвідали його будинок під Ростовом, де невідомий розповів їм, що Дубинський поблизу, але спілкуватися з ними не бажає. Через те, що офіційно Дубинський зареєстрований на базі у військовому містечку Степове під Ростовом, проїзд до якого можливий тільки за перепустками, телебачення Нідерландів зверталося до Міністерства оборони Росії з проханням про інтерв’ю з Дубинським, але не дочекалося відповіді.

Натомість нідерландцям вдалося зняти інтерв’ю з колишнім другом Дубинського, ветераном-афганцем Сергієм Тіуновим. Ось що розповів той: «Коли він звільнявся з армії, і він ще в 2010 році вирішив, що буде жити в Україні, він побудував будинок в Україні. У нього сумнівів не було, що він буде тут жити. Але Україну він уявляв все-таки частиною Росії. Він завжди говорив, що він – російський офіцер, сильно підтримував політику Путіна».



Тиунов востаннє бачив Дубинського через кілька місяців після аварії «Боїнга», коли приїхав домовлятися про обмін військовополоненими від української сторони. Тіунов тоді безпосередньо дорікнув Дубинському, що його соратники збили пасажирський літак.

«Він не те, щоб почав виправдовуватися, але сказав: «Не мене ж ти в цьому звинувачуєш!». І він чітко сказав, що це команда з Москви. Прямо він показав палець вгору і сказав «Це ж п ... и з Москви!». Ну, або «московські», якось так – це дослівні його слова. У мене був з собою диктофон, і розмова наша записана. І тоді він написав на сайті, що ось, я такий непорядний, що приїхав до нього на обмін з мікрофоном і записав цю розмову. Він мене в цьому звинуватив, але при цьому він побічно підтвердив, що така розмова відбулася. Він не міг, в силу своєї посади, дати розпорядження командиру ракетної частини, щоб йому передали цей комплекс, без вищого керівництва», розповідав Тіунов.

Спеціаліст з міжнародного права з Вільного університету Амстердама Маріке де Хоон в тій же телепередачі на запитання ведучої, чи губляться сліди цього злочину в Росії, відповіла:

– Я не впевнена, що сліди губляться в Росії, але до Росії в будь-якому разі ведуть багато ниток розслідування…Не можна однозначно відповісти на питання, чому поки не оголошені конкретні особи в статусі підозрюваних. Розслідування триває, і я можу припустити, що нікого поки що не викликають на допит тому, що, щойно з’являться перші підозрювані, у них буде право вивчати матеріали справи і цими матеріалами ділитися зі своїми помічниками. Міжнародна слідча група, очевидно, ще не готова розкрити всі карти.

– А якщо Росія відмовиться співпрацювати зі слідством?

– Росія не має права взагалі не співпрацювати зі слідством. Згідно з чітким міжнародним зобов’язанням і домовленостям, у держави є вибір: або судити підозрюваних самостійно, або видати їх закордонному суду. Навіть, якщо Росія не може видати своїх громадян, бо це суперечило б її Конституції, і якщо Росія швидко видасть паспорти всім негромадянам Росії, щоб і їх теж не видавати, – вона не може не співпрацювати зі слідством. Нерідко можна почути думку, що міжнародний суд має більшу вагу, ніж суд в якійсь конкретній країні, але міжнародний суд – це завжди більш довгий і дорогий процес, менш підготований. Якщо ж взяти нідерландський суд, то це налагоджена система, що працює. Прокуратурі варто тепер для кожного підозрюваного пояснити, яку саме роль він відіграв в цій операції, і мова не йде тільки про запуск ракети.

Матеріал повністю – на сайті Російської редакції Радіо Свобода