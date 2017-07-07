Держдепартамент: США вітають рішення про розгляд у Нідерландах справи про катастрофу MH17

Сполучені Штати вітають одностайне рішення Об’єднаної слідчої групи (JIT), що надає суду в Нідерландах юрисдикцію для судового переслідування осіб, відповідальних за катастрофу літака рейсу MH17.

«Ми маємо цілковиту впевненість у здатності голландської системи кримінального правосуддя досягти справедливого та неупередженого рішення», – ідеться в поширеному 6 липня повідомленні на сайті Держдепартаменту США.

«Сполучені Штати будуть продовжувати працювати з Об’єднаною слідчою групою у цьому розслідуванні. Ми закликаємо до повної співпраці інші держави, які можуть допомогти, щоб відповідальні особи були покарані», – додають у зовнішньополітичному відомстві США.

Країни, представники яких входять до Об’єднаної слідчої групи, ухвалили спільне рішення, що кримінальний процес у справі катастрофи рейсу MH17 відбудеться в суді у Нідерландах. Про це 5 липня повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс.

До Об’єднаної слідчої групи входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, України та Нідерландів.

Літак «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто перебував на борту.

Наприкінці вересня минулого року Міжнародна слідча група під керівництвом прокуратури Нідерландів оголосила перші офіційні підсумки розслідування. У доповіді йдеться про те, що зенітно-ракетна установка «Бук», із якої збили «Боїнг», була доставлена на територію України з Росії. Місце пуску ракети – селище Первомайське, яке перебувало під контролем бойовиків, контрольованих Росією. До числа підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.

У Кремлі заявили, що доповідь не можна вважати «остаточною правдою», а висновки слідчих у Москві назвали «попередніми». У МЗС Росії назвали доповідь «упередженою».