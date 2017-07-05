Україна і Нідерланди 7 липня підпишуть угоду щодо суду в справі MH17

Україна і Нідерланди 7 липня підпишуть угоду про міжнародно-правову співпрацю в рамках розгляду справи про катастрофу в липні 2014 року в небі над Донбасом пасажирського літака авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 «Амстердам – Куала Лумпур», повідомляє МЗС України.

У відомстві додали, що ця угода стане правовою підставою для реалізації рішення країн, представники яких входять до Об’єднаної слідчої групи (Австралії, Бельгії, Малайзії, України і Нідерландів), про те, що кримінальний процес у справі катастрофи рейсу MH17 відбудеться в суді у Нідерландах.

«Угода передбачає практичні аспекти передачі юрисдикції від України до Нідерландів, уможливлює участь всіх підозрюваних у злочині у голландському судовому процесі. Країни-учасниці JIT поділяють спільну думку, що кримінальне провадження в Нідерландах буде проведене на високому професійному рівні, об’єктивно й неупереджено», – йдеться в заяві.

У МЗС додали, що судовий процес будуватиметься на наявних результатах розслідування Спільної групи, але це не означатиме припинення слідчих дій. «Країни JIT продовжуватимуть щільну співпрацю у притягненні злочинців до кримінальної відповідальності. Держави-учасниці Спільної групи також докладатимуть зусиль до залучення найширшої міжнародної підтримки, у тому числі через основні органи Організації Об’єднаних Націй. Передача кримінального провадження до Нідерландів є важливим кроком на шляху до утвердження справедливості», – заявили в МЗС.

5 липня Міністерство закордонних справ Нідерландів повідомило, що підозрюваних у збитті пасажирського літака судитимуть у нідерландському суді. В заяві не вказані імена підозрюваних у трагедії, внаслідок якої загинули 298 людей із 17 різних країн. Літак «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року.

Наприкінці вересня минулого року Міжнародна слідча група під керівництвом прокуратури Нідерландів оголосила перші офіційні підсумки розслідування. У доповіді йдеться про те, що зенітно-ракетна установка «Бук», із якої збили «Боїнг», була доставлена на територію України з Росії. Місце пуску ракети – селище Первомайське, яке перебувало під контролем бойовиків, контрольованих Росією. До числа підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.

У Кремлі заявили, що доповідь не можна вважати «остаточною правдою», а висновки слідчих у Москві назвали «попередніми». У МЗС Росії назвали доповідь «упередженою».