Дослідники Bellingcat підтвердили попередню версію: літак рейсу МН17 збив російський «Бук»

Експерти міжнародної групи розслідувачів Bellingcat в доповіді до третьої річниці катастрофи рейсу MH17 назвали «Бук» номер 332 Збройних сил Росії єдиним правдоподібним кандидатом на роль установки, що збила «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній».

Такий головний висновок містить 72-сторінкова доповідь Bellingcat, опублікована на сайті групи 17 липня.

«Російський «Бук» під номером 332, що належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, – це «єдиний правдоподібний кандидат» на роль пускової ракетної установки, що збила Boeing, який здійснював рейс MH17», – йдеться в документі.

Bellingcat також критикує як недостовірну версію російського концерну «Алмаз-Антей», який припускав, що літак був збитий з району поблизу сіл Зарощенське і Велика Шишівка, що перебували під контролем Збройних сил України.

Країни, представники яких входять до Об’єднаної слідчої групи, ухвалили спільне рішення, що кримінальний процес у справі катастрофи рейсу MH17 відбудеться в суді у Нідерландах. Про це 5 липня повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс.

До Об’єднаної слідчої групи входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, України та Нідерландів.

Літак «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто перебував на борту.

Наприкінці вересня минулого року Міжнародна слідча група під керівництвом прокуратури Нідерландів оголосила перші офіційні підсумки розслідування. У доповіді йдеться про те, що зенітно-ракетна установка «Бук», із якої збили «Боїнг», була доставлена на територію України з Росії. Місце пуску ракети – селище Первомайське, яке перебувало під контролем бойовиків, контрольованих Росією. До числа підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.

У Кремлі заявили, що доповідь не можна вважати «остаточною правдою», а висновки слідчих у Москві назвали «попередніми». У МЗС Росії назвали доповідь «упередженою».