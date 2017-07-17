Президент України Петро Порошенко вшанував пам'ять загиблих пасажирів рейсу МН17, збитого 17 липня 2014 року. Про це йдеться у дописі на його сторінці у Facebook.

«Страшна трагедія, яка невимовним болем прозвучала в серцях рідних і близьких, в кожному з нас. У той день, як і тепер. Зухвалий злочин, якого могло і не статися, якби не російська агресія, російська установка і російська ракета, завезені з території Росії», – заявив президент.

Порошенко вказав, що свою відповідальність бачить у тому, щоб «довести агресору-терористу неминучість відповідальності за усі вчинені злочини». За словами Порошенка, саме тому в перші дні після трагедії він ухвалив рішення про передачу розслідування Нідерландам.

Президент України підтримав також рішення про розгляд справи щодо катастрофи МН17 у суді в Нідерландах. «Переконаний, що об’єктивність та неупередженість нідерландського правосуддя завершить цей шлях. Це наш спільний обов’язок перед пам’яттю тих, чиї биття сердець рівно три роки тому обірвала російська ракета», – наголосив президент.

Країни, представники яких входять до Об’єднаної слідчої групи, ухвалили спільне рішення, що кримінальний процес у справі катастрофи рейсу MH17 відбудеться в суді у Нідерландах. Про це 5 липня повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс.

До Об’єднаної слідчої групи входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, України та Нідерландів.

Літак «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто перебував на борту.

Наприкінці вересня минулого року Міжнародна слідча група під керівництвом прокуратури Нідерландів оголосила перші офіційні підсумки розслідування. У доповіді йдеться про те, що зенітно-ракетна установка «Бук», із якої збили «Боїнг», була доставлена на територію України з Росії. Місце пуску ракети – селище Первомайське, яке перебувало під контролем бойовиків, контрольованих Росією. До числа підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.

У Кремлі заявили, що доповідь не можна вважати «остаточною правдою», а висновки слідчих у Москві назвали «попередніми». У МЗС Росії назвали доповідь «упередженою».