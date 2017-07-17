Рейс MH17: місце катастрофи через 3 роки по тому (фоторепортаж)

Три роки минуло з того часу, коли 17 липня 2014 року в небі над Торезом був збитий «Боїнг-777» рейсу МН17 авіакомпанії Malaysia Airlines. Літак прямував з Амстердама (Нідерланди) до Куала-Лумпура (Малайзія). Життя 298 людей обірвалося на окупованій «російсько-гібридними військами» землі Донбасу. Трагедію неможливо забути, а вбивцям нема прощення.

Люди на зупинках «Музей», «Підгорна», «Центральне поселення» бачили під маскувальною сіткою чотири ракети на гусеничній машині. Дехто згадав військові паради на Красній площі у Москві та назву «Бук»

Минуло три роки, а організатори та виконавці жахливого злочину так і не понесли покарання. Нарешті дійшли згоди про те, що ракету запустив «Бук», привезений з території Російської Федерації. Жителі Чистякова (Тореза) спостерігали той «Бук» на трасі. Це жахливе знаряддя вбивства провезли повз усе місто по трасі Донецьк – Луганськ. Люди на зупинках «Музей», «Підгорна», «Центральне поселення» бачили під маскувальною сіткою чотири ракети на гусеничній машині. Дехто згадав військові паради на Красній площі у Москві та назву «Бук».

О 16-й годині 20 хвилин за місцевим часом пролунав вибух та шум ракети, яка стрімко піднімалася в гору з боку південних околиць міста Сніжного. Люди відривались від праці в городах та присадибних ділянках та спостерігали в небі білий слід від ракетних газів. Минула майже хвилина – і всі почули за хмарами у небі вибух. Із неба за териконом почали падати частини авіалайнера. Почалася пожежа на землі.

Деякі прихильники Російської Федерації та «республік» (так називають себе підтримувані Москвою збройні сепаратистські угруповання на окупованому Донбасі – ред.) почали дертися на вежу стільникового зв’язку та голосно волати: «Налітались! Ура! Так їм і треба». Жахливу трагедію знімали на мобільні телефони. «Верхні» нелюди відштовхували тих, хто піднімався знизу.

Жахливі спогади, за які досі соромно. Мабуть, саме тому вирішив піти на місце падіння літака, покласти квіти та вшанувати пам’ять загиблих. Майже 20 кілометрів ішов пішки у напрямку того терикона, за яким обірвалося життя мирних пасажирів з десяти країн світу

Жахливі спогади, за які досі соромно. Мабуть, саме тому вирішив піти на місце падіння літака, покласти квіти та вшанувати пам’ять загиблих. Майже 20 кілометрів ішов пішки у напрямку того терикона, за яким обірвалося життя мирних пасажирів з десяти країн світу. Йшов та думав про те, що минули три роки, досі триває слідство, а коли буде суд над винуватцями жахливого міжнародного злочину, нікому не відомо.

Літак розпався на три великі частини. Головна частина впала в селищі міського типу Розсипне, середина в селищі Петропавлівка, а хвіст лайнера – у селі Грабове. Уламки літака та тіла загиблих були розкидані на площі 15 квадратних кілометрів.

Жителів села Грабове влаштовують 19 липня хресну ходу від церкви до хреста на в’їзді в село

Спогади людей про жахливу трагедію у цих селищах відрізняються та міняються з часом. Жителі села Грабове влаштовують 19 липня хресну ходу від церкви до хреста на в’їзді в село. Вони вшановують пам'ять загиблих та Боже чудо, що хвіст літака впав не у селі, а неподалік хреста у полі.

В селищі Розсипне через рік по тому встановили поклінний хрест на згадку про загиблих. «Голові» селищної ради дісталося за цю ініціативу, і він був позбавлений «посади». Минулого року саме до цього хреста приїжджав ватажок ніким не визнаної «Донецької народної республіки» (на визначення «республіка» претендує угруповання «ДНР« – ред.) Олександр Захарченко. Була влаштована пропагандистська вистава. Знов звучали брехливі заяви про те, що літак був збитий ракетою з українського Су-25.

Деякі жителі Розсипного вірять у цю маячню. Слід нагадати шанувальникам кремлівських версій про таку обставину – в той день було хмарно. Свідки говорять про те, що крісла з літака, уламки та тіла загиблих пасажирів падали з хмар на землю. То як тоді можна було побачити, за однією версією, «сріблястий» Су -25 біля авіалайнера, за іншою – аж два фронтові штурмовики? Коли вже офіційно у суді пролунає правда, щоб всім ошуканим прихильникам російської пропаганди стало соромно?

Є ще одне місце скорботи за загиблими – вокзал міста Торез (зараз Чистяково). Саме туди звозили тіла та рештки загиблих пасажирів «Боїнга-777». На колії стояла секція з рефрижераторних вагонів, яка згодом попрямувала на Харків

Є ще одне місце скорботи за загиблими – вокзал міста Торез (зараз Чистяково). Саме туди звозили тіла та рештки загиблих пасажирів «Боїнга-777». На колії стояла секція з рефрижераторних вагонів, яка згодом попрямувала на Харків. Годинник на будівлі вокзалу зупинився. Проте час жахливого існування на окупованих «російсько-гібридними військами» територіях триває четвертий рік.

Хай квіти біля поклінних хрестів, покладені мною від імені всіх українців, вшанують пам'ять усіх загиблих пасажирів літака рейсу МН17, збитого ракетою з «Бука» в небі над окупованою «російсько-гібридними військами» частиною Донбасу.

Мирослав Тямущий, пенсіонер, м. Чистякове (Торез)

Думки, висловлені в рубриці «Листи з окупованого Донбасу», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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