США не розкрили доказів про збиття MH17, щоб зберегти джерела і методи – посол

Посол США в Росії Джон Теффт заявив, що Вашингтон не розкриває прилюдно наявних у нього доказів про збиття над українським Донбасом 2014 року малайзійського авіалайнера рейсу MH17, щоб зберегти в таємниці методи і джерела здобуття інформації про те, що літак збили з комплексу «Бук» із підконтрольної бойовикам частини території України.

Як сказав він в інтерв’ю російській радіостанції «Ехо Москви», таких даних не розкрила б жодна спецслужба, і самі росіяни теж не стали б так робити.

При цьому посол додав, що з цими доказами познайомили конгресменів і сенаторів США, і, за його словами, там «практично одноголосно проголосували за санкції» щодо Росії.

«Ніхто не ставив питань. Я знаю від колег, що докази переконливі», – додав він.

Посол також нагадав, що розслідування в Нідерландах урешті дійшло того самого висновку: літак збили ракетою, запущеною з непідконтрольної урядові України території, з зенітно-ракетного комплексу «Бук», доставленого з Росії.

У США вже через кілька днів після трагедії оприлюднили схему збиття літака: на зображення частини території Донеччини наклали лінію траєкторії польоту ракети, що починалася на південь від міста Сніжного, з окупованої на той час території. Пізніше цю саму точку пуску визначили ентузіасти розслідувань за даними відкритих джерел, врешті її ж підтвердило й розслідування в Нідерландах.

Росія, як і підтримувані нею бойовики, досі заперечують свою причетність і намагаються звинуватити Україну. При цьому в Росії тривалий час пропагували низку інших версій загибелі літака, який, мовляв, збили українські війська.

Також у Росії весь час наголошують, що в повідомленнях про дані США щодо збиття літака чи про результати розслідування в Нідерландах «немає доказів» заявленого.

У Нідерландах, де технічні обставини збиття розслідувала Рада розслідувань із питань безпеки, а кримінальне розслідування нині веде міжнародна Спільна слідча група під егідою прокуратури Нідерландів, наголошували, що, дійсно, доказів публічно не називали, оприлюднивши тільки деякі результати розслідувань, – із тим, щоб не розкривати цих доказів завчасно, а надати їх уже в суді, який має колись судити винних.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines рейсу MH17 із Амстердама в Нідерландах до малайзійського Куала-Лумпура був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року, загинули всі 298 людей у ньому.