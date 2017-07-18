США довіряють правосуддю Нідерландів у справі про катастрофу МН17 – Держдепартамент

Держдепартамент США закликав міжнародну спільноту до сприяння розслідуванню катастрофи рейсу MH17 у небі над Донбасом і висловив довіру системі правосуддя Нідерландів.

«США будуть продовжувати підтримувати зусилля Об’єднаної міжнародної слідчої групи і закликають інші держави до співпраці в повній мірі для того, щоб забезпечити залучення відповідальних до правосуддя», – ідеться в заяві на офіційному сайті зовнішньополітичного відомства США.

«Як ми і Об’єднана група вже сказали, проросійські сили в східній Україні випустили ракету з системи «Бук», яка була завезена на суверенну територію України з Росії, і саме ця ракета збила рейс MH17», – сказано в повідомленні.

«Ми вітаємо недавнє рішення групи передати справу до компетентного суду Нідерландів для притягнення до відповідальності тих, хто винен у цій трагедії. Ми повністю впевнені в здатності нідерландської системи кримінального судочинства забезпечити всебічність, об’єктивність і справедливість процесу», – вказує Держдепартамент.

Країни, представники яких входять до Об’єднаної слідчої групи, ухвалили спільне рішення, що кримінальний процес у справі катастрофи рейсу MH17 відбудеться в суді у Нідерландах. Про це 5 липня повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс.

До Об’єднаної слідчої групи входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, України та Нідерландів.

Літак «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто перебував на борту.

Наприкінці вересня минулого року Міжнародна слідча група під керівництвом прокуратури Нідерландів оголосила перші офіційні підсумки розслідування. У доповіді йдеться про те, що зенітно-ракетна установка «Бук», із якої збили «Боїнг», була доставлена на територію України з Росії. Місце пуску ракети – селище Первомайське, яке перебувало під контролем бойовиків, контрольованих Росією. До числа підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.

У Кремлі заявили, що доповідь не можна вважати «остаточною правдою», а висновки слідчих у Москві назвали «попередніми». У МЗС Росії назвали доповідь «упередженою».