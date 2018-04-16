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16 Квітень 2018, Київ 19:31
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Захід застосовує проти Росії тактику тисячі «порізів» – Саакян

Захід застосовує проти Росії тактику тисячі «порізів» – Саакян
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Секретар РНБО України Олександр Турчинов констатував, що Генштаб Росії може задіяти проти України 260 тисяч вояків, понад три з половиною тисячі танків, півтисячі літаків і вертольотів, розташованих уздовж кордону з Україною. Про готовність Кремля задіяти ці сили і готовність України відбити наступ, а також ситуацію на фронті і настрої на окупованій території Донбасу у програмі «Ваша Свобода» говорили народний депутат України, член парламентського Комітету з питань національної безпеки і оборони Дмитро Тимчук та політичний експерт Олег Саакян.

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