Захід застосовує проти Росії тактику тисячі «порізів» – Саакян

Секретар РНБО України Олександр Турчинов констатував, що Генштаб Росії може задіяти проти України 260 тисяч вояків, понад три з половиною тисячі танків, півтисячі літаків і вертольотів, розташованих уздовж кордону з Україною. Про готовність Кремля задіяти ці сили і готовність України відбити наступ, а також ситуацію на фронті і настрої на окупованій території Донбасу у програмі «Ваша Свобода» говорили народний депутат України, член парламентського Комітету з питань національної безпеки і оборони Дмитро Тимчук та політичний експерт Олег Саакян.