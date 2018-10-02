І все-таки – «герой». Нове фото Анатолія Чепіги

Марк Крутов, Сергій Добринін

Радіо Свобода і групі громадських розслідувань Bellingcat вдалося знайти у відкритих джерелах іще одне, що раніше не публікувалося у ЗМІ, фото Анатолія Володимировича Чепіги – людини, яка дуже схожа на Руслана Боширова, підозрюваного в отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів «новачком».

5 вересня поліція Великої Британії опублікувала зроблені камерами відеоспостереження фотографії двох осіб, які, на її думку, причетні до отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері 4 березня 2018 року. У заяві поліції мовилося, що вони в’їхали до Великої Британії під іменами «Руслан Боширов» і «Олександр Петров».

14, 20 і 26 вересня група громадських розслідувань Bellingcat і російське видання The Insider опублікували отримані з неназваних джерел документи, що мають стосунок до Петрова і Боширову. Серед них – дані з бази Федеральної міграційної служби Росії про видачу російського паспорта Петрову зі штампом «Відомостей не давати» і телефоном, що належить Міністерству оборони; а також облікову картку громадянина Росії Анатолія Чепіги з системи «Російський паспорт», фотографія на якій дуже схожа на Руслана Боширова.

У матеріалах Bellingcat і The Insider стверджувалося, що Анатолій Чепіга був співробітником ГРУ (після реформи – Головного управління Генштабу ЗС Росії) і випускником Далекосхідного вищого загальновійськового командного училища Міноборони імені Рокоссовського у Благовєщенську на Далекому Сході Росії (ДВЗКУ, рос. скорочення ДВОКУ, до 2015 року – ДВВКУ). Після закінчення училища у 2001 році він вступив на службу в 14-у бригаду спецназу ГРУ, а потім вступив до Військово-дипломатичної академії, де співробітників ГРУ готують до операцій за кордоном.

Ім’я та ініціали Чепіги, як видно на численних фотографіях пам’ятника маршалові Рокоссовському на території ДВЗКУ, вибито на встановлених поряд із пам’ятником плитах, де перелічені всі випускники вишу, що стали героями СРСР або Росії. Анатолій Володимирович Чепіга фігурує в числі «Героїв Росії» ще в кількох джерелах: наприклад, на сайті випускників ДВЗКУ, в газеті «Суворовський натиск» за 7 лютого 2015 року (посилання, .pdf). На сайті відділення Добровільного товариства сприяння армії, авіації і флотові в Амурській області йдеться про те, що звання «Героя Росії» було присвоєно Анатолієві Чепізі у грудні 2014 року «за виконання миротворчої місії». Це дозволяє припустити, що його нагородження пов’язане з подіями на сході України (журналіст проекту «Досьє» Сергій Канєв із посиланням на неназване джерело говорить про те, що Чепіга допомагав вивезти з України після перемоги Майдану колишнього президента країни Віктора Януковича).

У той же час прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков 28 вересня заявив, що «звання «Герой Росії» полковникові Головного розвідувального управління Анатолієві Чепізі не надавали».

Радіо Свобода звернуло увагу, що імена випускників ДВЗКУ, які є героями СРСР і Росії, не тільки вибиті на гранітних плитах поруч із пам’ятником Рокоссовському, але і розміщені разом із їхніми фотографіями на стенді в музеї училища. З 1999–2000 років, коли звання «Героя Росії» було присвоєне кільком загиблим у Чечні випускникам ДВЗКУ, і до 2012 року, коли цим званням посмертно був нагороджений загиблий під час «контртерористичної операції» в Дагестані Іван Маслов, стенд перебував у незмінному стані. Спочатку до старих фото додалося фото Маслова, а через два роки, у 2014-му – фотографії Анатолія Чепіги та Олександра Вікторовича Попова (останній загинув уже після нагородження «за заслуги перед Вітчизною, проявлені при виконанні військового обов’язку», – можливо, його нагородження теж пов’язане з подіями в Україні).

Музей історії ДВЗКУ закритий для відвідувань «із вулиці», але там часто проводяться урочисті заходи або просто екскурсії для школярів, кадетів і випускників училища. В інтернеті можна знайти безліч фотографій приміщень музею, але лише через дві доби після початку пошуків (ми помітили стенд на фото одного з імовірних командирів Анатолія Чепіги, підполковника Олександра Лучая), перегляду тисяч фотографій і кількох годин відео вдалося підібратися максимально близько до крайньої правої частини стенду «Випускники-герої», де, ймовірно, мало бути розміщене фото Анатолія Чепіги.

Випускники-герої. Хронологія за відкритими джерелами

У цьому документальному фільмі 2011 року можна побачити дошку в її більш-менш класичному вигляді. Помітно, що при розміщенні фото загиблих у Чечні випускників ДВЗКУ співробітники музею ще намагалися дотримуватися відносної симетрії на стенді, розміщуючи фотографії перевернутою «ялинкою».

На цьому фото зльоту випускників ДВЗКУ, зробленому 27 липня 2014 року, добре видно, що симетрію стенду порушили дві нові фотографії – Маслова та Попова (їх нескладно впізнати навіть у такій поганій якості, фотографій цих «Героїв Росії» у відкритих джерелах більш ніж достатньо).

12 березня 2016 року музей ДВЗКУ відвідують члени «Союзу бойового братерства» і «Союзу ветеранів Афганістану» міста Бєлогорська. На фото, зробленому під час цієї екскурсії, вже є Чепіга – поки, втім, про те, що це він, можна тільки здогадуватися за характерним чубчиком, знайомим нам по фотографіях британської поліції і інтерв’ю «Петрова» і «Боширова» телеканалові RT.

9 квітня 2016 року – день відкритих дверей ДВЗКУ. Чепіга – на своєму законному місці, але якість фото знову не дозволяє ідентифікувати його зі 100-відсотковою впевненістю.

23 червня 2017 року. Ще одна зустріч випускників. Фотографія темна, але якщо підсвітлити її і змінити контраст у графічному редакторі, Чепігу видно досить непогано. Можна розглянути коротке прізвище і за бажання навіть побачити ім’я та по батькові.

26 червня в соціальній мережі «Однокласники» було розміщене ще одне фото стенду «Випускники-герої», зроблене на цій же зустрічі. На ньому чітко видно: «Чепіга Анатолій Володимирович», читаються його прізвище, ім’я та по батькові.

Радіо Свобода не змогло з’ясувати у співробітників ДВЗКУ, чи залишилося фото Чепіги на своєму місці після того, як Дмитро Пєсков «позбавив» його звання «Героя Росії». Радіо Свобода закликає всіх, хто має доступ у музей училища, поділитися з нами актуальними фотографіями стенду «Випускники-герої», використавши для цього контактну форму на сайті Російської служби Радіо Свобода.

Оригінал публікації – на сайті Російської служби Радіо Свобода