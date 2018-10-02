Від Скрипалів до Януковича: як пов’язані замах у Солсбері з подіями в Україні 2014 року

Один із підозрюваних британською поліцією в отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів «Руслан Боширов», він же, за деякими даними, насправді офіцер ГРУ Росії Анатолій Чепіга, очолював операцію евакуації з Києва президента України Віктора Януковича у 2014 році – про це в інтерв’ю українському телеканалові «Громадське» заявив російський журналіст Сергій Канєв. Він брав участь у розслідуванні The Insider і Bellingcat, завдяки якому і з’явилося прізвище Чепіги.

Сергій Канєв зараз перебуває в одній із балтійських країн. В інтерв’ю, яке він дав колегам із російської «Нової газети», Канєв підтвердив, що в нього дійсно з’явилася інформація про участь Чепіги («Боширова») в операції евакуації Януковича. Але Канєв визнає, що стовідсоткового підтвердження цього факту з біографії Анатолія Чепіги в нього немає. Ось уривок із цього інтерв’ю.

– Розкажи про «Боширова»: ти казав, що в тебе є дані, що він вивозив Януковича?

– Я тут нічого особливо не можу розповісти. У мене є людина, яка прослужила у ГРУ тридцять років. Я посилаюся на нього. Він сказав, що Чепіга-«Боширов» був там (під час евакуації Януковича – ред.), із групою. Перевірити це ще раз я не можу.

– У тебе буде якийсь текст на цю тему опублікований?

– Ні, я зараз пишу великий текст зовсім не про Януковича – взагалі про ГРУ. Про керівництво, скандали. (У згаданому інтерв’ю «Громадському» Канєв, навпаки, заявляв, що днями опублікує детальне розслідування з фактами участі Чепіги-«Боширова» у спецоперації евакуації Януковича з України – ред.)

– Тобто історію про Януковича ти знаєш зі слів цього ГРУшника?

– Я його випадково знайшов – він тридцять років прослужив, але дуже активний, йому не вистачає грошей. Він виклав своє резюме на сайті Superjob, із номером телефону. Я його там помітив, ми стали спілкуватися. Я ці бази постійно дивлюся, там дуже багато цікавих людей.

Сергій Канєв активно контактує з The Insider і Bellingcat, які поступово розкривають нові подробиці справи про замах у Солсбері на Сергія Скрипаля та його дочку Юлію. Хоча слід сказати, що ці розслідування ведуться паралельно.

Доказів немає

Шеф-редактор видання The Insider Роман Доброхотов в інтерв’ю Радіо Свобода сказав, що стовідсоткових доказів участі Анатолія Чепіги конкретно в операції евакуації Януковича немає, але цілком можливо, що зірку «Героя Росії» ГРУшник отримав за участь у подіях в Україні.

«У The Insider і Bellingcat немає ніякої інформації про причетність Анатолія Чепіги до вивезення Януковича з Криму. Все, що ми знаємо, – це те, що він отримав свій орден «Героя Росії» наприкінці 2014 року, і формулювання мотивації для цієї нагороди звучало як «миротворча операція», причому навіть не вказано, де. Але з контексту зрозуміло, що в той період Росія більше ніде, крім як в Україні, не вела ніяких бойових дій, і зазвичай «миротворчою операцією» називали саме анексію Криму, а не Донбас. Тим більше, що Донбас наприкінці 2014 року тільки почався. Теоретично, звичайно, одна з версій у нас була, що цю нагороду він міг отримати за захоплення якихось адміністративних будівель у Луганську чи Донецьку, бо ми точно знаємо, що ГРУ там брало участь, причому саме ось ця військова частина, до якої мав стосунок Чепіга, була помічена на кордоні з Україною у 2014 році. Тому, у принципі, дуже ймовірно, що на Донбасі він теж якимось чином побував, узяв участь в операціях. Але якщо дійсно під «миротворчою операцією» мався на увазі Крим, то там не так багато взагалі бойових операцій, у яких ГРУ могло брати участь. І ось, власне, мені на думку спадають тільки дві: це захоплення кримського парламенту, коли депутатів змусили проголосувати з приводу референдуму, і ми точно знаємо, що там брали участь люди Гіркіна (Ігор Гіркін, відомий також на псевдо «Стрєлков» – колишній російський спецслужбіст, навесні 2014 року брав участь в окупації Росією Криму, а влітку 2014-го був активним діячем інспірованого Росією збройного заколоту на Донеччині – ред.), бо Гіркін сам признавався в інтерв’ю, що вони там під дулами пістолетів зганяли депутатів голосувати. Ну, і друга спецоперація – дійсно операція щодо Януковича. Відомо, що там брала участь Федеральна служба охорони (ФСО), в тому числі і Олексій Дюмін, який потім на деякий час став губернатором Тульської області, але чи брало там участь ГРУ, мені поки не відомо. Теоретично це можна припустити. Чи отримав Анатолій Чепіга саме за це нагороду; чи ні – це можна зрозуміти, тільки отримавши самі документи про нагороду. Що стосується контексту, то це не зрозуміло, може бути, як мінімум, три різні версії. Ми поки не готові стверджувати, яка з них вірна», – каже Доброхотов.

За повідомленням «Громадського», адвокати Януковича «повністю спростовують» участь ГРУ в евакуації колишнього президента України з його резиденції «Межигір’я», як то заявляв Канєв. Так само й джерела телеканалу в Генеральній прокуратурі повідомили, що в «Межигір’ї» слідство не зафіксувало росіян, мовиться у статті – росіяни вперше з’явилися поруч із Януковичем через кілька днів після його втечі з резиденції, вже коли він перебував на Донеччині.

Історія з підозрюваними в замаху на батька і дочку Скрипалів після оприлюднення їхніх фотографій і вигаданих імен стала схожа на серіал. Щодня з’являються нові подробиці. Те, що Анатолій Чепіга брав участь у подіях в Україні, стало відомо відразу ж після того, як з’ясувалося, хто ховається під іменем «Руслан Боширов». Але, як і личить детективу, подробиці ми дізнаємося, найімовірніше, вже в наступних серіях.