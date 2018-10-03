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03 Жовтень 2018, Київ 17:09
Новини | Міжнародні

Путін назвав Скрипаля «зрадником батьківщини» і «покидьком»

Володимир Путін заперечує причетність Росії до замаху на Cергія Скрипаля

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Президент Росії Володимир Путін назвав колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля «зрадником батьківщини» і «покидьком».

На енергетичному форумі в Москві 3 серпня, Путін на питання про санкції в зв’язку з замахом на колишнього шпигуна в британському Солсбері відповів, що «дехто називає Скрипаля мало не правозахисником», але він просто «зрадник».

Слова російського президента викликали оплески в залі.

Він також відкидає звинувачення у причетності Росії до замаху.

«Приїхали якісь мужики і почали труїти «бомжів» у Британії? Це що за маячня?» – зазначив Путін, очевидно, маючи на увазі смерть британки Дон Стерджесс.

Читайте також: Справжнє ім’я «Боширова» – полковник ГРУ Чепига. Всі деталі розслідування The Insider і Bellingcat

Влада Великої Британії вважає, що за спробою отруєння колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки Юлії нервово-паралітичною речовиною «Новачок» у березні цього року стоїть Москва.

У скоєнні нападу британська поліція підозрює двох росіян з іменами «Руслан Боширов» і «Олександр Петров». Британська влада заявляє, що це співробітники російської розвідки. Ці особи виступили в ефірі підконтрольного Кремлю телеканалу RT і заперечували причетність до інциденту, а також зв’язок із російською розвідкою.

Британія звинуватила росіян Петрова і Боширова в отруєнні Скрипалів – відео
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Британія звинуватила росіян Петрова і Боширова в отруєнні Скрипалів – відео

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Група Bellingcat і російське видання The Insider опублікували розслідування, згідно з яким «Руслан Боширов» – це псевдонім полковника Головного розвідувального управління Росії Анатолія Чепіги. Bellingcat посилається на кілька джерел, знайомих із Чепігою, які підтвердили його особу.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова назвала розслідування Bellingcat і The Insider «новим вкидом».​

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