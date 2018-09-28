Бумеранг щодо отруєння Скрипалів тепер дійде до Путіна, Росії і росіян – Маломуж

Гості програми «Ваша Свобода»: Микола Маломуж, екс-голова Служби зовнішньої розвідки; Семен Кабакаєв, координатор ініціативи «Стоп терор»; Геннадій Гудков, екс-депутат Держдуми Росії, колишній співробітник КДБ СРСР.

Британські спецслужби встановили особу третього учасника замаху на Сергія та Юлію Скрипалів. Про це повідомляє британське видання The Telegraph, не називаючи його прізвища. Ця людина нібито провела розвідку на місці перед отруєнням і отримані дані передала «Олександрові Петрову» і «Русланові Боширову». Раніше міжнародна мережа дослідників Bellingcat і російське інтернет-видання Insider​ з’ясували, що під прізвищем «Боширова» нібито ховається полковник ГРУ, «Герой Росії» Анатолій Чепига.

Олександр Лащенко: Пане Маломуж, ці дії російських спецслужб – що це таке?

У всіх державах без президента, без прем’єра жоден керівник спецслужби ніколи не діє на свій розсуд

​Микола Маломуж: Це абсурдна ситуація. Тому що застосовування хімічної зброї – загально небезпечно не тільки для Скрипалів, але й для громадян Великої Британії. Сьогодні в цивілізованому світі це неприйнятно. Навіть у системі діяльності спецслужб світу, а їх більше ніж 150 – надзвичайно рідко яка країна може використовувати такі засоби. Як правило, використовуються загальноприйняті – зброя, відповідно інші речовини, але не хімічні, які вражають багато людей. Це порушення принципів і міжнародного права, це застосування хімічної зброї, відповідно принципи введення вже війни, навіть локальної.

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Єдине – що немає логіки в діях керівництва Росії. Всі акції відбувалися в період підготовки виборів президента Росії Путіна. Критично невигідно було Росії стратегічно і тактично, щоб цей акт відбувся і став надзвичайно потужним фактором підриву авторитету Путіна.

Вийшло банально. Як правило, це проводиться військовою розвідкою, не стратегічною. Військова розвідка виконує конкретні завдання, пов’язані не тільки з розвіддіяльністю, а й з проведенням гострих запитів.

Практично всі гострі заходи такого рівня, але це надзвичайно виключні заходи, проводяться з санкції перших осіб держави. У всіх державах без президента, без прем’єра жоден керівник спецслужби (чи це ГРУ, чи Генштаб, інша спецслужба) ніколи не діє на свій розсуд. Санкція вищого рівня в таких випадках обов’язкова!

Це була стара схема – «зрадників не прощають – їх треба покарати»

Путін зараз формує нову стратегію, що Росія має стратегічну перспективу домінування у світі або у регіоні. Я його (Путіна – ред.) знаю персонально. Як тактик буває непоганий, але як стратег, як правило, підриває позиції завжди. Тільки прийшов на посаду, на міжнародному рівні почав реалізовуватися за рахунок єдиної складової – військової, безпекової, спецслужби.

Це була стара схема – «зрадників не прощають – їх треба покарати». Скрипаль продовжував контактувати зі спецслужбами. Спільна установка і ГРУ, і ФСБ, якщо це територія СНД (за цю територію, як правило, відповідає ФСБ), проводять гострі заходи відносно і своїх противників, і яких вважають зрадниками. Операцію провели – тактично вони вважають, що виграли, показали свій «рівень». А тепер бумеранг дасть надзвичайно потужні втрати Путіну в першу чергу, Росії і росіянам. Цього вони до кінця не розуміли.

– Пане Кабакаєв, якою була роль російських спецслужб саме під час «російської весни» і далі? Чепизі дали вже нібито за події грудня 2014 року на Донбасі звання Героя Росії.

Семен Кабакаєв: Нічого, окрім посмішки, всі ці події не викликають. Де б Росія не приймала участь у якомусь конфлікті – десь на «п’яту точку» все рівно сідають. Росія зробила передумови для війни і розпочала війну в Україні. Риторика одна і та ж: «нас тут немає», «тут є, але не ми». Так само у Сирії, так само зараз у Великобританії. Але, наприклад, з боку професійності Росії, то тут не треба не дооцінювати. Вони недопрацьовують, звичайно, як у цьому випадку зі Скрипалями. Насправді Росія працює набагато більше країн...

Між ФСБ і ГРУ йдуть постійні суперечки за фінансові потоки

Якщо брати по Донбасу, то були задіяні ГРУ і ФСБ. У 2014 році одна з основних функцій на початку – це підготовка безпосередньо груп і участь спецпризначенців у захоплені адміністративних будівель та налагоджувані штабів як військових, так і політичних, навчання груп з місцевого населення, які повинні були розширяти територію так званої «Новоросії». У Крим, так як це відразу була анексована територія, відразу зайшли офіційно ГРУ, ФСБ і почали розгортати свої пункти, а військові – полігони і захоплені частини.

Починаючи з кінця 2014 року, між ФСБ і ГРУ йдуть постійні суперечки за фінансові потоки. Але станом на 2018 рік більш-менш «устаканилися» – з 2016-го розподілили зони впливу. Тільки в деяких моментах зараз сперечаються, коли треба призначити того чи іншого політичного керівника з місцевого населення. Наприклад, після того, як ліквідували Захарченка, чия кандидатура буде очолювати? Наразі переважує у цьому питанні Сурков.

– Пане Гудков, як ви оцінюєте ситуацію, що склалася? У що це виливається, на ваш погляд?

Це ознаки тотального деградування влади. Вони вже просто клоуни

​Геннадій Гудков (переклад): Для мене це спочатку був шок. А потім я зрозумів, що це ознаки тотального деградування влади.

Вони вже навіть не злочинці, вони – просто клоуни. І дуже швидко цю владу не просто не боятимуться, а вже сміятимуться. Те, що ми бачимо, взагалі за межами і здорового глузду, і навіть пропаганди. Розумієте? Говорять, що немає гіршого ворога, ніж ти сам собі.

Я ніколи не очікував, що Путін здатен так підставитися

Вся ця історія з отруєнням Скрипалів і з провалом ГРУшників, які це зробили, з жалюгідними спектаклями на «Раша ТВ», і (що мене найбільше здивувало!) виступ самого Путіна, лідера держави (!), яка несе відповідальність «за мир у всьому світі», тому що з ядерним потенціалом №2 – для мене це просто шок. Я ніколи не очікував, що Путін здатен так підставитися, абсолютно, я сказав би, бездарно.

Спецслужби – це інструмент держави. І він ніколи не був самостійним

Після вбивства болгарського дисидента у Лондоні парасолькою (у 1978 році – ред.) було ухвалене негласне рішення не проводити подібних операцій – великий ризик, великі негативні наслідки, принаймні щодо західних держав, великих держав. У цей же ж час країни, у яких були серйозні спецслужби, дозволяли собі досить активні заходи і операції на території третіх країн. Не тільки ми, американці, британці, французи, ізраїльтяни... та кого там тільки не було! Були дуже жорсткі операції на території третіх країн, у тому числі пов’язані з фізичним знищенням і вторгненням. Просто діяв «мораторій» на основні країни – вони одне одного не чіпали. Щось відбулося зараз у менталітеті політичного керівництва.

Спецслужби – це інструмент держави. І він ніколи не був самостійним, що б не говорили про ролі НКВС, Берії і так далі. Завжди виконували політичне замовлення, політичну волю. Те, що зараз відбулося, говорить про те, що в політичній свідомості нашого істеблішменту відбулися серйозні зрушення у негативний бік, які дають право сьогодні західному світу звинувачувати Росію ледь не в міжнародному тероризмі.