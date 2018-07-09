У Британії померла жінка, отруєна «Новачком». Поліція відкрила справу про вбивство

Мати трьох дітей – 44-річна Дон Стерджесс, яка у якийсь спосіб мала контакт з нервово-паралітичною речовиною «Новачок», померла у шпиталі міста Солсбері, у тому самому відділені, де надавалась допомога отруєним тим самим «Новачком» колишньому російському подвійному агентові Сергієві Скрипалю та його дочці Юлії. Окрім Дон Стерджесс, контакт з «Новачком» також вразив її партнера – 45-річного Чарлі Равлі, який перебуває у комі. Британські спецслужби вважають, що йдеться про ту саму речовину, яка визначається як хімічна зброя, що нею і було отруєно Скрипалів 4 місяці тому. Британська поліція розпочала слідство за звинуваченням у вбивстві.

На тлі повідомлень про смерть Дон Стерджесс у Солсбері британське керівництво звинуватило Росію у використанні британських вулиць, парків та населених пунктів як звалища для використаної хімічної зброї, виробленої у Росії. Росія це заперечує. Смерть 44-річної жінки від контакту з речовиною «Новачок» знов призвела до побоювань за стан громадської безпеки і здоров’я жителів Британії, попри попереднє здійснення ретельного очищення міста Солсбері, що на півдні Англії.

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Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей висловила свої глибокі співчуття родичам померлої, наголосивши, що британські правоохоронні органи розпочинають широкомасштабне розслідування цього випадку як справи про вбивство.​

Поліція розпочала розслідування цього злочину за звинуваченнями у вбивстві і не залишить жодних шансів тим, хто несе за це відповідальність

«Я шокована і прикро вражена новиною про смерть жінки, яка померла від контакту з хімічною зброєю. Поліція розпочала розслідування цього злочину за звинуваченнями у вбивстві і не залишить жодних шансів тим, хто несе за це відповідальність», – заявила Тереза Мей.

Керівник антитерористичної поліції Британії Ніл Басу, зі свого боку, заявив: «Ця жахлива новина тільки посилить нашу рішучість визначити і притягти до відповідальності особу чи осіб, що відповідальні за цей, як я тільки можу сказати, кричущий, безвідповідальний і варварський вчинок».

Ця жахлива новина тільки посилить нашу рішучість визначити і притягти до відповідальності особу чи осіб, що відповідальні за цей варварський вчинок

Новина про смерть Дон Стерджесс у шпиталі міста Солсбері з'явилась через кілька годин після того, як міністр внутрішніх справ Британії Саджид Джавід оголосив, що британське керівництво не має негайних планів запроваджувати додаткові санкції проти Росії на тлі нового випадку отруєння нервово-паралітичною речовиною російського виробництва на території Англії.

Британський дипломат Джуліан Кінґ, єврокомісар з питань безпеки, заявив, що причетні до смерті Дон Стерджесс є «ганебними вбивцями».

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Тим часом атмосфера у місті Солсбері знов почала нагадувати стан облоги. На вулицях міста помітна велика присутність поліції та спеціальних бригад фахівців зі знешкодження отруйних речовин, які намагаються встановити, де і у який спосіб Дон Стерджесс та її партнер Чарлі Равлі контактували з «Новачком». Місцеві жителі налякані і намагаються отримати запевнення від влади, що додаткові заходи таки допоможуть звести до абсолютного мінімуму загрозу нових випадків враження людей нервово-паралітичною речовиною у цій частині Англії.

Депутат британського парламенту від Консервативної партії Джон Ґлен, який походить з міста Солсбері, висловив свої запевнення, що поліція матиме все необхідне, аби з’ясувати, що саме відбулось у цьому місті, і притягти винних до відповідальності. Тим часом Ґлен також оприлюднив свої сподівання, що злагоджені дії фахівців зі знешкодження хімічної зброї також зроблять Солсбері таким самим безпечним містом, яким воно було до отруєння Сергія та Юлії Скрипалів на початку березня.

До розслідування у Солсбері та прилеглому містечку Еймсбері, звідки і походять Дон Стерджесс та Чарлі Равлі, залучено сотню співробітників спеціального підрозділу британської антитерористичної поліції.

Комісар поліції графства Вілтшир Анґус МакФерсон наголосив, що йдеться про загибель абсолютно невинної особи, яку фактично було вбито тими, хто планував і здійснив попередній напад у місті Солсбері.

«Пані Стерджесс була простою жителькою цієї частини Англії і мала цілковите право займатися своїми справами і перебувати у безпеці без того, аби стати безневинною жертвою такого безпрецедентного і жахливого міжнародного інциденту. Я шокований тим, що подібну варварську зброю було знов застосовано на мирних вулицях нашої країни», – заявив Анґус МакФерсон.

Особливі команди слідчих, які працюють зі справою про вбивство Дон Стерджесс, зараз намагаються знайти той об’єкт, який містив певну кількість нервово-паралітичної речовини, яка й призвела до смерті жінки і серйозного отруєння її партнера. Поліція продивляється записи камер внутрішнього і зовнішнього спостереження, відтворюючи останні кроки Дон Стерджесс та Чарлі Равлі перед тим, як їх було вражено «Новачком». Водночас слідчі вже оприлюднили заяву, у якій вказується, що Стерджесс та Равлі не були у тих частинах міста Солсбері, які свого часу відвідували Сергій та Юлія Скрипалі і які було детально дезактивовано і вичищено.

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