Поліція: біля Солсбері дві людини були отруєні речовиною «Новачок»

Двоє британців, яких виявили без свідомості 30 червня поблизу Солсбери, були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новачок», заявила британська поліція.

«Після детального аналізу зразків ми можемо підтвердити, що чоловік і жінка були піддані дії нервового засобу Novichok, який був ідентифікований як такий же, який застосували до Юлії і Сергія Скрипалів», – йдеться у заяві поліції.

Раніше британська поліція оголосила про виявлення чоловіка і жінки без свідомості, в критичному стані, ймовірно, після контакту з «невідомою речовиною». Це сталося 30 червня в містечку Еймсбері, поблизу Солсбері, де у березні нервово-паралітичною речовиною були отруєні колишній російський шпигун Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

Колишній подвійний агент російської розвідки Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні в британському Солсбері на початку березня. Лондон заявляє, що за замахом стоїть Кремль, а для отруєння використовувалася розроблена в Росії бойова отрута «Новачок». Москва відкидає звинувачення.

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Скрипалів після тривалого лікування вже виписали з лікарні, де вони перебувають зараз – невідомо.