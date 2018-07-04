Британія: біля Солсбері виявили пару без свідомості, поліція підозрює дію «невідомої речовини»

Британська поліція оголосила про виявлення чоловіка і жінки без свідомості, в критичному стані, ймовірно, після контакту з «невідомою речовиною».

Як повідомляють правоохоронці це сталося 30 червня в містечку Еймсбері, поблизу Солсбері, де у березні нервово-паралітичною речовиною були отруєні колишній російський шпигун Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

«Надзвичайні служби викликали за адресою Маґлтон Роуд, Еймсбері 30 червня, після того, як без свідомості були виявлені чоловік і жінка», – заявляє поліція.

Правоохоронці додали, що місця в Еймсбері і Солсбері, які відвідували постраждалі, огородять і зачинять як запобіжний захід.

Спочатку вважалося, що чоловік і жінка, можливо, використовували кокаїн або героїн з партії забруднених наркотиків, заявили в поліції, додавши, що подальше розслідування триває.

Чоловіка і жінку шпиталізували до лікарі в Солсбері.

Колишній подвійний агент російської розвідки Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні в британському Солсбері на початку березня. Лондон заявляє, що за замахом стоїть Кремль, а для отруєння використовувалася розроблена в Росії бойова отрута «Новачок». Москва відкидає звинувачення.

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Скрипалів після тривалого лікування вже виписали з лікарні, де вони перебувають зараз – невідомо.