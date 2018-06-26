The Times: британська влада викупить будинок Скрипаля в Солсбері

Влада Великої Британії викупить будинки в Солсбері, де мешкали колишній російський шпигун Сергій Скрипаль і поліцейський Нік Бейлі, постраждалі в результаті отруєння нервово-паралітичною речовиною, повідомляє The Times.

Видання зазначає, що отруйна речовина «Новачок», використана для отруєння, зробила ці будинки непридатними для проживання.

Крім того, британський уряд викупить автомобілі й інше майно потерпілих. Загальна сума операції складе близько одного мільйона фунтів. Як очікується, на фінансову операцію підуть кошти платників податків.

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Раніше стало відомо, що на розслідування справи Скрипаль витрачено 7,5 мільйона фунтів.

Колишній подвійний агент російської розвідки Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні в британському Солсбері на початку березня. Лондон заявляє, що за замахом стоїть Кремль, а для отруєння використовувалася розроблена в Росії бойова отрута «Новачок». Москва відкидає звинувачення.

Скрипалів після тривалого лікування вже виписали з лікарні, де вони перебувають зараз – невідомо.

У будинку Скрипаля, як і раніше, тривають слідчі дії, санкцій для його дезактивації поки що не надходило, повідомили в британському міністерстві охорони довкілля, продовольства і сільського господарства. Раніше слідчі дійшли висновку, що отруту нанесли на ручку вхідних дверей будинку Скрипаля приблизно за добу до отруєння.