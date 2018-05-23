Юлія Скрипаль заявила, що хоче повернутися в Росію «у довгостроковій перспективі»

Юлія Скрипаль заявила, що хотіла б повернутися в Росію «у довгостроковій перспективі». Про це вона заявила агенції Reuters.

Скрипаль зауважила, що процес відновлення після отруєння проходить «довго і дуже болісно», а той факт, що її стан і стані її батька покращився, Скрипаль назвала «великою удачею».

Юлія Скрипаль також зазначила, що вона вдячна за пропозиції допомоги від російського посольства, але на даний момент не хоче користуватися цими послугами.

Раніше посол Росії у Великій Британії Олександр Яковенко заявив, що російська сторона продовжує «вимагати» консульського доступу до Юлії і Сергія Скрипалів.

4 березня колишнього співробітника ГРУ Росії Сергія Скрипаля і його дочку, Юлію, виявили непритомними в британському Солсбері. Лондон стверджує, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новачок», розробленою в Росії. Москва це заперечує.

Після кількох тижнів лікування Юлію Скрипаль виписали з лікарні 10 квітня. Стан її батька також поліпшився в процесі лікування. Сергія Скрипаля виписали з лікарні 18 травня.

Експерти Організації із заборони хімічної зброї підтвердили висновки Великої Британії про хімічний склад речовини, якою отруїли Скрипалів.

Замах на Скрипалів призвів до серйозної кризи у відносинах між країнами Заходу та Росією. Близько 30 країн оголосили про висилку російських дипломатів на знак солідарності з Великою Британією. Росія у відповідь почала висилати співробітників західних дипмісій.