Британія: Юлію Скрипаль виписали з лікарні

Лікарня у британському місті Солсбері підтвердила, що Юлію Скрипаль, яку разом із батьком Сергієм Скрипалем, російським подвійним агентом, минулого місяця отруїли нервово-паралітичною речовиною, виписали з цієї лікарні.

За словами чільної представниці лікарні, це ще не кінець лікування 33-річної Юлії Скрипаль.

Її 66-річний батько Сергій Скрипаль теж швидко видужує, і є сподівання, що і його можуть виписати в належний час, додали в лікарні.

Раніше 10 квітня британські засоби інформації, зокрема медіакомпанія «Бі-бі-сі», повідомляли, що Юлію Скрипаль виписали ще 9 квітня і перевезли до «безпечного місця».

66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія були отруєні потужною нервово-паралітичною отрутою 4 березня, їх знайшли непритомними на лавиці в місті Солсбері на півдні Англії, де вони жили після обміну Скрипаля і ще кількох засуджених у Росії за шпигунство на групу викритих у США російських шпигунів. Тривалий час вони перебували у важкому чи й критичному стані в лікарні. Юлія Скрипаль прийшла до тями позаминулого тижня, а 6 квітня лікарі повідомили, що і стан Сергія Скрипаля швидко поліпшується і вже не є критичним.

Лондон звинувачує владу президента Росії Володимира Путіна в намаганні вбити Скрипаля бойовою отруйною речовиною, відомою як «Новачок», яку розробили в часи Радянського Союзу в Росії. Москва заперечує причетність. Але це отруєння спричинило глибоку дипломатичну кризу між Росією і Заходом, зі взаємними висланнями десятків дипломатів.