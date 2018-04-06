Британська розвідка визначила точне місце виробництва «Новачка» – The Times

Нервово-паралітична речовина «Новачок», застосоване в Солсбері проти колишнього співробітника ГРУ Росії Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, була розроблена в лабораторії в закритому місті Шихани в Саратовській області Росії, повідомляє британська газета The Times.

За даними видання, ці дані представники британської розвідки озвучили на брифінгу, за підсумками якого західні країни вислали понад 100 російських дипломатів. Британська розвідка вважає, що на цьому об’єкті впродовж останніх десятиліть проводилися випробування ефективності застосування «Новачка» для здійснення «точкових вбивств». Виявлені в Шиханах запаси занадто малі для того, щоб використовувати їх на полі бою, пише газета.

Раніше цього тижня The Times повідомила, що британські спецслужби з високим рівнем достовірності встановили місцезнаходження російської лабораторії, в якій був виготовлений «Новачок», але деталей тоді газета не навела. За словами джерел газети, британські спецслужби «за допомогою наукового аналізу та розвідувальних даних» знайшли лабораторію вже через кілька днів після отруєння Скрипаля 4 березня.

Колишній подвійний агент російської розвідки Сергій Скрипаль і його дочка Юлія потрапили в лікарню британського Солсбері 4 березня. Британська влада заявляє, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новачок». За даними слідства, найвища концентрація отрути була виявлена на вхідних дверях будинку Скрипаля в Солсбері.

29 березня британська телерадіомовна корпорація «Бі-Бі-Сі» повідомила, що Юлія Скрипаль опритомніла і може говорити. Водночас стан її батька, за даними лікарів, критичний, але стабільний.