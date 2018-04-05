«З кожним днем у мене дедалі більше сил». Поліція оприлюднила звернення дочки Скрипаля

Дочка колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля Юлія заявляє про поліпшення самопочуття. Її звернення оприлюднила британська поліція.

«Я прийшла до тями більше тижня тому і щаслива сказати, що з кожним днем у мене дедалі більше сил. Я рада через інтерес до мене і багато доброзичливих повідомлень, які я отримала», – сказала 33-річна Юлія Скрипаль.

Вона також висловила надію, що люди поважатимуть її приватне життя під час лікування.

Колишній подвійний агент російської розвідки Сергій Скрипаль і його дочка Юлія потрапили в лікарню британського Солсбері 4 березня. Британська влада заявляє, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новачок» і що за замахом стоїть Росія. За даними слідства, найвища концентрація отрути була виявлена на вхідних дверях будинку Скрипаля в Солсбері.

29 березня британська телерадіомовна корпорація «Бі-Бі-Сі» повідомила, що Юлія Скрипаль опритомніла і може говорити. Водночас стан її батька, за даними лікарів, критичний, але стабільний.

У рамках розслідування «справи Скрипаля» Велика Британія вислала 23 російських дипломатів. На знак солідарності з Лондоном такі ж заходи схвалили ще понад 20 країн і вислали в цілому понад 150 російських дипломатів.

Москва причетність до отруєння заперечує. У Міністерстві закордонних справ Росії заявляють, що британська влада «не здатна» гарантувати безпеку російських громадян на своїй території.

У відповідь Росія оголосила про висилку дипломатів із понад 20 країн.