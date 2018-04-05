Британське МЗС: Юлія Скрипаль не прийняла пропозицію про допомогу від Росії

Дочка отруєного в британському Солсбері колишнього агента ГРУ Росії Сергія Скрипаля Юлія не прийняла пропозицію про допомогу з боку посольства Росії, повідомили в Міністерстві закордонних справ Великої Британії.

У заяві британського зовнішньополітичного відомства наголошується, що Юлії Скрипаль, яка також була отруєна, але зараз почувається краще, передали пропозицію про консульську допомогу Росії, але на даний момент вона нею не скористалася.

Раніше 5 квітня поліція Лондона опублікувала першу заяву Юлії Скрипаль з моменту її отруєння. За словами Скрипаль, вона прокинулася більше тижня тому, і з кожним днем їй стає все краще. Вона подякувала всім, хто бажає їй одужання, а також лікарям у Солсбері, де вона перебуває.

У заяві немає інформації про стан Сергія Скрипаля. Раніше повідомлялося, що 66-річний колишній розвідник перебуває в критичному, але стабільному стані.

Крім того, в заяві Юлія Скрипаль не говорить про те, як, на її думку, вони з батьком були отруєні, чи хто може стояти за нападом.

Британська влада звинувачує Росію в причетності до отруєння Скрипалів. Москва ці звинувачення заперечує. Рада Безпеки ООН 5 квітня обговорить справу Скрипаля на відкритому засіданні.

Колишній подвійний агент російської розвідки Сергій Скрипаль і його дочка Юлія потрапили в лікарню британського Солсбері 4 березня. Британська влада заявляє, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новачок». За даними слідства, найвища концентрація отрути була виявлена на вхідних дверях будинку Скрипаля в Солсбері.

29 березня британська телерадіомовна корпорація «Бі-Бі-Сі» повідомила, що Юлія Скрипаль опритомніла і може говорити. Водночас стан її батька, за даними лікарів, критичний, але стабільний.

У рамках розслідування справи Скрипаля Велика Британія вислала 23 російських дипломатів. На знак солідарності з Лондоном такі ж заходи схвалили ще понад 20 країн і вислали в цілому понад 150 російських дипломатів.

У відповідь Росія оголосила про висилку дипломатів із понад 20 країн.