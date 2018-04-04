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04 Квітень 2018, Київ 23:19
Новини | Міжнародні

Росія вимагає скликати засідання Ради безпеки ООН у справі Скрипаля

Представник Росії в ООН Василь Небензя

Росія вимагає скликати 5 квітня засідання Ради безпеки ООН у справі про отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в британському Солсбері. Про це заявив постійний представник російської сторони в організації Василь Небензя 4 квітня наприкінці свого виступу на засіданні Ради безпеки.

Як повідомив посол Кувейту в ООН Мансур Аль-Отайбі, засідання заплановане на 22:00 за Києвом 5 квітня.

Раніше сьогодні виконавчий комітет Організації із заборони хімічної зброї на закритому засіданні 4 квітня не підтримав створення нової слідчої групи за участю Росії щодо отруєння Скрипалів.

На новому спільному розслідуванні наполягала Москва, на вимогу якої скликали засідання виконавчого комітету ОЗХЗ у Гаазі.

Як повідомляє агенція Reuters, Китай, Азербайджан, Судан, Алжир та Іран підтримали прагнення Росії, при цьому 17 членів організації утрималися.

Скрипаль отруївся речовиною, яка була нанесена на двері його будинку – британська поліція (відео)
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Скрипаль отруївся речовиною, яка була нанесена на двері його будинку – британська поліція (відео)

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Російське державне агентство ТАСС також повідомило, що Росія програла голосування.

Колишній подвійний агент російської розвідки Сергій Скрипаль і його дочка Юлія потрапили в лікарню британського Солсбері 4 березня. Британська влада заявляє, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новачок» і що за замахом стоїть Росія. За даними слідства, найвища концентрація отрути була виявлена на вхідних дверях будинку Скрипаля в Солсбері.

У рамках розслідування «справи Скрипаля» Велика Британія вислала 23 російських дипломатів. На знак солідарності з Лондоном такі ж заходи схвалили ще понад 20 країн і вислали в цілому понад 150 російських дипломатів.

Москва причетність до отруєння заперечує. У Міністерстві закордонних справ Росії заявляють, що британська влада «не здатна» гарантувати безпеку російських громадян на своїй території.

У відповідь Росія оголосила про висилку дипломатів із понад 20 країн.

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