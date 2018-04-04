Росія вимагає скликати засідання Ради безпеки ООН у справі Скрипаля

Росія вимагає скликати 5 квітня засідання Ради безпеки ООН у справі про отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в британському Солсбері. Про це заявив постійний представник російської сторони в організації Василь Небензя 4 квітня наприкінці свого виступу на засіданні Ради безпеки.

Як повідомив посол Кувейту в ООН Мансур Аль-Отайбі, засідання заплановане на 22:00 за Києвом 5 квітня.

Раніше сьогодні виконавчий комітет Організації із заборони хімічної зброї на закритому засіданні 4 квітня не підтримав створення нової слідчої групи за участю Росії щодо отруєння Скрипалів.

На новому спільному розслідуванні наполягала Москва, на вимогу якої скликали засідання виконавчого комітету ОЗХЗ у Гаазі.

Як повідомляє агенція Reuters, Китай, Азербайджан, Судан, Алжир та Іран підтримали прагнення Росії, при цьому 17 членів організації утрималися.

Російське державне агентство ТАСС також повідомило, що Росія програла голосування.

Колишній подвійний агент російської розвідки Сергій Скрипаль і його дочка Юлія потрапили в лікарню британського Солсбері 4 березня. Британська влада заявляє, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новачок» і що за замахом стоїть Росія. За даними слідства, найвища концентрація отрути була виявлена на вхідних дверях будинку Скрипаля в Солсбері.

У рамках розслідування «справи Скрипаля» Велика Британія вислала 23 російських дипломатів. На знак солідарності з Лондоном такі ж заходи схвалили ще понад 20 країн і вислали в цілому понад 150 російських дипломатів.

Москва причетність до отруєння заперечує. У Міністерстві закордонних справ Росії заявляють, що британська влада «не здатна» гарантувати безпеку російських громадян на своїй території.

У відповідь Росія оголосила про висилку дипломатів із понад 20 країн.