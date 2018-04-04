Росію не допустили до розслідування отруєння в Солсбері

Виконавчий комітет Організації із заборони хімічної зброї на закритому засіданні 4 квітня не підтримав створення нової слідчої групи за участю Росії щодо отруєння у Великій Британії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки Юлії.

На новому спільному розслідуванні наполягала Москва, на вимогу якої скликали засідання виконавчого комітету ОЗХЗ у Гаазі.

Як повідомляє агенція Reuters, Китай, Азербайджан, Судан, Алжир й Іран підтримали прагнення Росії, при цьому 17 членів організації утрималися.

Російське державне агентство ТАСС також повідомило, що Росія програла голосування.

У виконавчу раду ОЗХЗ входять представники 41 країни.

Напередодні президент Росії Володимир Путін висловлював сподівання, що на засіданні в Гаазі «буде поставлена остаточна крапка в тому, що сталося».

Велика Британія стверджує, що після інциденту в Солсбері діяла відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї. Зразки отруйної речовини були надані для дослідження незалежних експертів, а вимога Росії про участь російських експертів, вважає Лондон, якраз і є порушенням положень конвенції про незалежне розслідування.

Представник ЄС під час засідання ОЗХЗ також заявив, що Росія повинна відповісти на питання Британії у справі Скрипаля, поставлені прем’єром Терезою Мей у формі ультиматуму, і надати ОЗХЗ всю необхідну інформацію щодо нервово-паралітичної речовини «Новачок», якою були отруєні Скрипалі.

Москва заперечує причетність до нападу і звинувачує Лондон в тому, що він нагнітає «антиросійську істерію». ОЗХЗ, яка контролює дотримання Конвенції з хімічної зброї 1997 року, взяла зразки з місця отруєння в Солсбері і, як очікується, представить результати тестування в двох визначених лабораторіях наступного тижня.