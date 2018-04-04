Британія закидає Росії «тактику відволікання» в Організації із заборони хімічної зброї

Росія скористалася своїм правом члена Організації із заборони хімічної зброї, щоб вимагати від Великої Британії доказів звинувачень Лондона про відповідальність Москви за спробу вбивства колишнього полковника російської військової розвідки Сергія Скрипаля та його доньки із застосуванням нервово-паралітичної отрути в англійському містечку Солсбері.

За заявою російського представника при штаб-квартирі організації у Гаазі 4 квітня скликали спеціальне засідання Виконавчої ради ОЗХЗ.

Британські ЗМІ цитують речника Міністерства закордонних справ у Лондоні, який назвав російські дії «тактикою відволікання, спрямованою на підрив роботи ОЗХЗ над досягненням висновків».

«Конвенція щодо хімічної зброї не містить вимоги, щоб жертва нападу із застосуванням хімічної зброї була вимушена працювати над розслідуванням спільно з можливим нападником», – сказав речник.

Представники Москви категорично відкидають заяви британських урядовців, що Росія несе відповідальність за інцидент, незалежно від того, чи напад у Солсбері був вчинений з відома російської влади, чи навіть якщо отрута військового зразка могла опинитися поза офіційним контролем.

Раніше фахівці британської військової лабораторії в Портон Давн, які виявили отруту, класифікували її як нервово-паралітичну речовину «Новачок» (російською «Новичок»), що розроблялася у 1980-х роках у Радянському Союзі, а згодом – в Росії.

Британські фахівці також наголосили, що отруту, виявлену в Солсбері, найімовірніше могла виробити і застосовувати лише сторона державного рівня.

Прем’єр-міністр Тереза Мей заявила, що на основі впізнання речовини в лабораторії, а також базуючись на даних британської розвідки та сукупності інших непрямих доказів, Лондон покладає на Москву відповідальність за інцидент.

З аргументами Великої Британії погодилися близько 29 країн світу, які оголосили про вислання російських дипломатів та інші дипломатичні кроки на знак осуду Москви.

Чого домагається Росія?

Російська сторона, серед іншого, вимагає інформації про те, які докази Велика Британія подала для аналізу фахівцям Організації із заборони хімічної зброї.

Хоча засідання у Гаазі 4 квітня має бути закритим для преси, очікують, що учасники можуть поділитися змістом дискусій і російська сторона оголосила можливу прес-конференцію.

Російський президент Володимир Путін заявив, перебуваючи в Туреччині, що замах на Сергія Скрипаля в Солсбері став приводом для «антиросійської кампанії».

Організація із заборони хімічної зброї проводить у своїх лабораторіях паралельний аналіз зразків речовини, наданих Британією з Солсбері і очікують, що результати можуть бути оголошені цього тижня.

ОЗХЗ може вимагати від Москви надання інспекторам організації доступу до об’єктів у Росії, для перевірки тверджень, що усі запаси російської хімічної зброї були знищені.