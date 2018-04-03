Путін: речовину на зразок «Новачка» могли виробляти в 20 країнах

Президент Росії Володимир Путін розраховує, що на засіданні виконавчої ради Міжнародної організації із заборони хімічної зброї 4 квітня «буде поставлена остаточна крапка» в справі про отруєння в британському Солсбері колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки Юлії, в якому Лондон звинуватив Росію.

Путін відповів на питання про «справу Скрипаля» в Анкарі, де він перебуває з візитом. За його словами, він «дізнався про інцидент із засобів масової інформації», а така речовина, як «Новачок», могла бути вироблена «приблизно в 20 країнах світу».

Засідання Організації із заборони хімічної зброї 4 квітня в Гаазі відбуватиметься на запит Москви. До виконавчої ради ОЗХЗ входить 41 член, зокрема Велика Британія і Росія, рішення ухвалюють двома третинами голосів.

Раніше британська влада запрошувала експертів організації для взяття хімічних зразків у Солсбері для аналізів.

3 квітня британські експерти з хімічної зброї з лабораторії Портон-Даун заявили, що не визначили країну походження речовини, якою отруїли Скрипалів, при цьому заявили, що перед ними і не ставилося такого завдання. Директор лабораторії Гері Ейткенхед наголосив, що при отруєнні був використаний саме «Новачок», бойова нервово-паралітична речовина. За його словами, для виготовлення такої речовини потрібні «вкрай складні методи», доступні, цілком ймовірно, тільки державним структурам.

Ґрунтуючись на даних експертів, британський уряд раніше заявив, що вважає Росію відповідальною за отруєння Скрипалів.

Москва звинувачення відкинула і заявила, що за отруєнням можуть стояти британські спецслужби.

Велика Британія, США, а також понад 20 інших країн, серед яких, зокрема, Україна, у відповідь на отруєння вислали понад 150 російських дипломатів. Москва відповіла дзеркальними заходами.