За димовою завісою. Росія поширила цілу низку вигадок про отруєння Скрипаля – East Stratcom

Останні два тижні прокремлівська дезінформація «мчить на всіх парах» і продовжує поставляти різні теорії про отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля, які суперечать одна одній. Про це йдеться у щотижневому огляді дезінформації від робочої групи East Stratcom, що бореться із дезінформацією в Євросоюзі.

Автори звіту пишуть про так звану «димову завісу», що створюють прокремлівські ЗМІ. Хто за нею стоїть? Як розроблявся цей курс? І в чому найслабші місця дезінформаційної кампанії?

Колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку отруїли в Солсбері 4 березня. Поліцейський, який прибув на місце подій, також серйозно постраждав. Як заявили представники Великої Британії, те що трапилося, було або прямими діями Росії проти їхньої країни, або російська влада втратила контроль за нервово-паралітичною речовиною і дозволила їй потрапити в чужі руки. Як заявили в у Раді ЄС із закордонних справ, нервово-паралітичну речовину військового призначення, якраз таку, яку розробляла Росія, вперше за 70 років використали для атаки в європейській країні.

Хто і що поширює?

Міністерство закордонних справ Росії, її посольства, російські високопоставлені дипломати, основні прокремлівські телеканали, такі як Russia Today (RT) і Sputnik, беруть участь в поширенні численних теорій про отруєння, йдеться в огляді.

«Новачка» в Росії немає, він прийшов із «Великої Британії / Чехії / Швеції / Балтики»

Постійний представник Росії при ОБСЄ заявив виданню Sputnik, що нервово-паралітична речовина могла прийти з Великобританії, Чехії, Швеції або Балтики. Ту ж дезінформацію пізніше повторило Міністерство закордонних справ Росії, а в підсумку посол Росії в Швеції змушений був дати задній хід і заявити, що це було «просто припущенням».

«Це була прихована операція Великобританії із дискредитації Росії»

Така дезінформація найчастіше повторювалася на всіх рівнях, пишуть в огляді. Нею скористався представник Росії при Раді безпеки ООН, а варіації на цю тему постійно озвучувалися трьома головними журналістами і телеведучими прокремлівських телеканалів.

«Скрипаля отруїла Україна»

«Спочатку звинувачення України не тільки в тому, що нею керують нацисти, а на Донбасі чинять геноцид, а й в отруєнні Скрипаля звучали настільки ж безглуздо, що це згадувалося лише з численними застереженнями. Однак через кілька днів ця заява зміцніла і стала серйозною складовою дезінформації, яку розповсюджували як головні пропагандистські телеканали, так і російські новинні сайти, такі як Ukraina.ru», – йдеться у звіті.

«Велика Британія маніпулює ОЗХЗ»

Дискредитація міжнародного розслідування – одна з головних тактик прокремлівської дезінформації – раніше вона активно використовувалася, щоб спаплюжити проведене Нідерландами розслідування збитого на Донбасі «Боїнга», рейсу МН17. Цього разу заступник міністра закордонних справ Росії заявив, що Велика Британія «обробляє» експертів Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

В інтернеті також поширювали повідомлення, що Скрипаля отруїла свекруха його дочки або сама прем’єр-міністр Британії Тереза Мей, оскільки вона в дружніх відносинах із призначеним директором ЦРУ США.

«У всіх цих варіантах є щось спільне – намір збивати з пантелику і ухилятися від припущень про втручання Росії. Уже понад два тижні прокремлівська дезінформація зайнята тим, що тягне час. Точка відліку – заперечення Росією причетності до отруєння за відсутності надійних аргументів для підкріплення такої заяви, що і є слабким місцем. Відволікаючи аудиторію, дезінформаційна кампанія повертається до звичних тактик і активно намагається перетворити слабкість на перевагу», – підсумовують у щотижневому звіті дезінформації.

Щотижня «Огляд дезінформації» подає актуальні матеріали – приклади того, як прокремлівська дезінформація подається в міжнародних ЗМІ, а також готує новини та аналітику на цю тему. Основну увагу в «Огляді» приділяють ключовим тезам, які транслюють міжнародні ЗМІ й котрі визнані упередженими й такими, що спотворюють факти і/або поширюють прокремлівську позицію. Це не означає, що згаданий ЗМІ пов’язаний із Кремлем чи дотримується прокремлівської позиції або навмисно хоче дезінформувати.

Аналітична робоча група зі стратегічних комунікацій East Stratcom створена верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Моґеріні в 2015 році у відповідь на прохання голів держав усіх 28 країн-членів ЄС «здійснювати протидію кампанії дезінформації з боку Росії».

«Огляд дезінформації» – це компіляція матеріалів, отриманих від численних членів мережі, створеної Аналітичною робочою групою зі стратегічних комунікацій (East StratCom Task Force), і, отже, не представляє офіційну позицію ЄС.