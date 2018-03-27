«Включайте критичне мислення»: український дипломат вказав на новий фейк у мережі

Цими днями у соціальних мережах набула популярності світлина молодої канцлера Німеччини Ангели Меркель. Поруч із молодою Меркель на фото є ще двоє дівчат. У соцмережах поширювали повідомлення, що це президент Литви Даля Ґрібаускайте та прем’єр Великої Британії Тереза Мей. Чи справді це так?

Цю світлину раніше публікували, наприклад, на сайті видання Time iз підписом: «18-літня Ангела Каснер (Каснер – дівоче прізвище Меркель) із друзями на вечірці на Новий рік у Берліні, 1972 рік».

Деякі користувачі соцмереж поширили це зображення із повідомленням, що на світлині начебто молоді канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Литви Даля Ґрібаускайте та прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей.

У деяких повідомленнях із уже згаданою світлиною було написано, що всі троє в 1991-92 роках начебто навчались «по програмі для керівників в Інституті міжнародних економічних відносин університету в Джорджтаун у Вашингтоні».

Канцлер Німеччини Ангела Меркель народилась у 1954 році, президент Литви Даля Ґрібаускайте – у 1956-му. Так, у 1992 році їм мало виповнитись, відповідно, 38 і 36 років. Однак, як ми вже дізнались раніше, на представленій світлині Ангелі Меркель лише 18 років, а зроблена вона була в 1972 році.

Про Джорджтаунський університет згадується у біографії президента Литви Далі Ґрібаускайте. У 1983 році вона закінчила Ленінградський (нині Санкт-Петербурзький) державний університет за спеціальністю «політична економія». У 1992 році навчалася за програмою для керівників у Джорджтаунському університеті (Вашингтон, США). Доктор соціальних наук. У той час Ангела Меркель уже працювала міністром у справах жінок та молоді під час правління канцлера Гельмута Коля.

«Лівим фейком» назвав такі повідомлення в соцмережах український дипломат Дмитро Кулеба.

«Другий тиждень поспіль мені в стрічці трапляється ця світлина з коментарями. Подивився, кого шарять мої фб-друзі – там тисячі поширень! Включаємо основи критичного мислення: якщо це фото 1991-1992 років, то Меркель на ньому 37 років, а Мей і Грібаускайте – 36. А їм же явно не стільки», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

На повідомлення про начебто фото Меркель, Мей та Ґрібаускайте також відреагував журналіст Нарин Аїп.

Видання The Snopes також вирішило перевірити факти. Журналісти знайшли і порівняли дівчину із представленого фото і світлину з Терезою Мей, зроблену у 1971 році (на рік раніше) і дійшли висновку, що на фото не вона.