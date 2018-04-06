Британія та США в ООН звинуватили Росію в отруєнні Скрипаля

Велика Британія та Сполучені Штати жорстко виступили проти Росії 5 квітня на засіданні Ради безпеки ООН, ініціатором якого була Москва. Британські та американські звинуватили Росію в здійсненні хімічної атаки на британській землі та наступному намаганні ООН та Організацію за заборону хімічної зброї (ОЗХЗ) для провалу будь-якого незалежного розслідування інциденту в Солсбері.

Ми всі знаємо, чому це розслідування ведеться. Це відбувається тому, що бойова нервово-паралітична речовина була використана для того, щоб убити цивільних на британській землі», – сказав посол Великої Британії Карен Пірс.

Представник США на засіданні Ради безпеки Келлі Каррай сказав, що у Вашингтона та Британії є «тверде переконання, що Росія відповідальна за цю атаку із застосуванням хімічної зброї».

Посол Росії в ООН Василь Небензя звинуватив Велику Британію у використанні нацистської тактики для ведення «пропагандистської війни» проти Москви.

Колишній подвійний агент російської розвідки Сергій Скрипаль і його дочка Юлія потрапили в лікарню британського Солсбері 4 березня. Британська влада заявляє, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новачок». За даними слідства, найвища концентрація отрути була виявлена на вхідних дверях будинку Скрипаля в Солсбері.

29 березня британська телерадіомовна корпорація «Бі-Бі-Сі» повідомила, що Юлія Скрипаль опритомніла і може говорити. Водночас стан її батька, за даними лікарів, критичний, але стабільний.

У рамках розслідування справи Скрипаля Велика Британія вислала 23 російських дипломатів. На знак солідарності з Лондоном такі ж заходи схвалили ще понад 20 країн і вислали в цілому понад 150 російських дипломатів.

У відповідь Росія оголосила про висилку дипломатів із понад 20 країн.