Британія розглядає можливість, як врятувати Скрипаля з дочкою від нових замахів – видання

Британське видання Sunday Times повідомляє, що Лондон розглядає можливість, як убезпечити колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля і його дочку від можливих нових замахів на їхні життя після отруєння, якого вони зазнали у Великій Британії.

За даними видання, яке цитує свої неназвані джерела, Британія може надати їм документи на інші імена і забезпечити їм переїзд до США.

За словами одного з цих джерел, Америка є очевидним місцем для їхнього переселення, бо там імовірність їхнього вбивства менша і там їх легше буде захистити під новими іменами.

Видання додає, що Міністерство закордонних справ Великої Британії не стало коментувати цю інформацію.

66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія були отруєні потужною нервово-паралітичною отрутою 4 березня, їх знайшли непритомними на лавиці в місті Солсбері на півдні Англії, де вони жили після обміну Скрипаля і ще кількох засуджених у Росії за шпигунство на групу викритих у США російських шпигунів. Тривалий час вони перебували у важкому чи й критичному стані в лікарні. Юлія Скрипаль прийшла до тями минулого тижня і вже видужує, 6 квітня лікарі повідомили, що і стан Сергія Скрипаля швидко поліпшується і вже не є критичним.

Лондон звинувачує владу президента Росії Володимира Путіна в намаганні вбити Скрипаля бойовою отруйною речовиною, відомою як «Новачок», яку розробили в часи Радянського Союзу в Росії. Москва заперечує причетність. Але це отруєння спричинило глибоку дипломатичну кризу між Росією і Заходом, зі взаємними висланнями десятків дипломатів.