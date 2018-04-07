Посол Росії в Британії сподівається на зустріч із Джонсоном через «справу Скрипаля» – речник

Посол Росії в Британії Олександр Яковенко сподівається на зустріч із головою британського МЗС Борисом Джонсоном через отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки, повідомив речник дипломатичного представництва Росії.

«Як видається, давно назріла зустріч посла Яковенка з міністром закордонних справ Великої Британії Джонсоном для обговорення всього комплексу двосторонніх відносин, а також розслідування інциденту в Солсбері. У зв'язку з цим Яковенко направив Джонсону особисту ноту. Сподіваємося на конструктивну відповідь британської сторони і розраховуємо на організацію такої зустрічі найближчим часом», – заявив речник.

Колишній подвійний агент російської розвідки Сергій Скрипаль і його дочка Юлія потрапили в лікарню британського Солсбері 4 березня. Британська влада заявляє, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новачок». За даними слідства, найвища концентрація отрути була виявлена на вхідних дверях будинку Скрипаля в Солсбері.

Британська влада звинувачує Росію в причетності до отруєння Скрипалів. Москва ці звинувачення відкидає.

29 березня британська телерадіомовна корпорація «Бі-Бі-Сі» повідомила, що Юлія Скрипаль опритомніла і може говорити. 5 квітня поліція Британії оприлюднила її звернення. «Я прийшла до тями більше тижня тому і щаслива сказати, що з кожним днем у мене дедалі більше сил», – сказала Скрипаль.

6 квітня медики повідомили, що стан Сергія Скрипаля швидко поліпшується і більше не є критичним.

Через «справу Скрипаля» Велика Британія вислала 23 російських дипломатів. На знак солідарності з Лондоном такі ж заходи схвалили ще понад 20 країн і вислали в цілому понад 150 російських дипломатів.

У відповідь Росія оголосила про висилку дипломатів із понад 20 країн.