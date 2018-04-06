Свійські тварини Скрипаля померли – ЗМІ

Усі свійські тварини, які жили в будинку колишнього співробітника ГРУ Росії Сергія Скрипаля, померли, повідомила британська газета The Mirror. За даними видання, дві морські свинки померли від зневоднення, а кота приспав ветеринар.

За даними видання, ветеринарові вдалося потрапити до будинку Скрипаля лише через деякий час після отруєння колишнього агента та його дочки Юлії, оскільки будівля була опечатана поліцією. Там ветеринар виявив мертвих морських свинок і чорного перського кота в стані стресу. Тварину відвезли на перевірку до лабораторії в Портон-Дауні, а пізніше приспали. Тіла тварин кремували, повідомляє видання.

Раніше долею свійських тварин Скрипаля цікавилася речниця МЗС Росії Марія Захарова. На її думку, якщо в будинку була застосована отруйна речовина, то «ці живі організми теж мали постраждати». 5 квітня посольство Росії надіслало відповідний запит до британського МЗС, а посол Росії в ООН Василь Небензя цікавився долею тварин під час засідання Ради безпеки 5 квітня, зауважив журналіст DW Костянтин фон Еґґерт.

Колишній подвійний агент російської розвідки Сергій Скрипаль і його дочка Юлія потрапили в лікарню британського Солсбері 4 березня. Британська влада заявляє, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новачок». За даними слідства, найвища концентрація отрути була виявлена на вхідних дверях будинку Скрипаля в Солсбері.

29 березня британська телерадіомовна корпорація «Бі-Бі-Сі» повідомила, що Юлія Скрипаль опритомніла і може говорити. Водночас стан її батька, за даними лікарів, критичний, але стабільний.