Стан Сергія Скрипаля покращується – медики

Стан отруєного нервово-паралітичною речовиною колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля поліпшується, заявляють у лікарні британського Солсбері, де він перебуває з початку березня.

«Він добре відповідає на лікування, його стан швидко поліпшується і більше не є критичним», – сказала 6 квітня директор лікарні Крістін Бланшард.

29 березня британська телерадіомовна корпорація «Бі-Бі-Сі» повідомила, що Юлія Скрипаль, яка також була отруєна, опритомніла і може говорити.

Колишній подвійний агент російської розвідки Сергій Скрипаль і його дочка Юлія потрапили в лікарню британського Солсбері 4 березня. Британська влада заявляє, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новачок». За даними слідства, найвища концентрація отрути була виявлена на вхідних дверях будинку Скрипаля в Солсбері.

Британська влада звинувачує Росію в причетності до отруєння Скрипалів. Москва ці звинувачення відкидає.

У рамках розслідування справи Скрипаля Велика Британія вислала 23 російських дипломатів. На знак солідарності з Лондоном такі ж заходи схвалили ще понад 20 країн і вислали в цілому понад 150 російських дипломатів.

У відповідь Росія оголосила про висилку дипломатів із понад 20 країн.