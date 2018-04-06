Стан здоров’я Скрипаля вже не критичний – лікарі

Лікарі шпиталю у британському Солсбері повідомили, що стан здоров’я російського подвійного агента, отруєного у березні нервово-паралітичною речовиною, вже не є критичний і повільно покращується. Його дочка, яка була отруєна разом з ним 4 березня, опритомніла тиждень тому.

А тим часом Росія погрожує Британії у Раді безпеки ООН через звинувачення у замаху на життя Скрипалів. Посол Росії при Організації Об’єднаних Націй Василь Небензя заявив, що британці «граються з вогнем і пошкодують про це». Представник Росії, яка скликала засідання Ради безпеки, вимагав від Британії доказів того, що його країна стоїть за подвійним отруєнням колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки на території Великої Британії. Британська поліція дійшла висновку, що нервово-паралітична речовина була підкинута на поріг дому, де мешкав Скрипаль. Також британські експерти заявляють, що вони визначили лабораторію, яка виготовила отруту під назвою «Новачок», і вона розміщена у закритому місті Шихани в Саратовській області Росії.

Виступаючи протягом 30 хвилин на засіданні Ради безпеки ООН, посол Росії при ООН Василь Небензя заявив, що його країна не отримала жодних доказів своєї причетності до отруєння Сергія та Юлії Скрипалів. За словами Небензі, у Росії не було жодної причини вдаватися до такого «ризикованого та небезпечного» способу вбивства, бо ж навіть ті, хто дивився британський кримінальний серіал «Вбивства у Мідсомері», можуть підказати «сотні вигадливих способів когось убити».

На це постійний представник Британії при ООН Карен Пірс заявила, що всі дії її країни можуть бути перевірені. За її словами, Організація з заборони хімічної зброї проводить зараз своє власне розслідування, і засідання Ради безпеки ООН варто було б проводити після оприлюднення результатів цієї роботи, а не зараз, як на цьому наполягала Росія. «Нам нема, чого боятися. А от Росії, думаю, є», – заявила британський дипломат.

Британська поліція тим часом заявляє, що їй вдалося з’ясувати місце походження «Новачка», нервово-паралітичної речовини, якою було отруєно колишнього співробітника ГРУ Росії Сергія Скрипаля та його дочку. За даними слідства, «Новачок» було розроблено у лабораторії в закритому місті Шихани в Саратовській області Росії. Про це повідомила британська газета The Times, цитуючи представників британської розвідки, які заявили про це на брифінгу, що відбувся ще у березні. За підсумками цього закритого брифінгу західні країни вислали понад 100 російських дипломатів.

Британська розвідка вважає, що на цьому об’єкті впродовж останніх десятиліть проводилися випробування ефективності застосування «Новачка» для здійснення «точкових убивств». Виявлені в Шиханах запаси занадто малі для того, щоб використовувати їх на полі бою. За словами джерел газети, британські спецслужби «за допомогою наукового аналізу та розвідувальних даних» знайшли лабораторію вже через кілька днів після отруєння Скрипаля 4 березня.

Скрипаль був подвійним агентом, російським шпигуном, який видав британським спецслужбам десятки прізвищ російської агентури. Його було засуджено у Росії, а потім передано до Британії під час обміну шпигунами.

Після отруєння 66-річний Скрипаль залишається у лікарні, як кажуть лікарі, «у важкому, але стабільному стані». Його 33-літня дочка Юлія опритомніла і сказала, що її стан «поліпшується з кожним днем». Відразу після появи цього повідомлення російські дипломатичні служби заявили, що вони хочуть відвідати її у лікарні. Британське міністерство закордонних справ повідомило, що Юлія Скрипаль, яка є російською громадянкою, поки що не відповіла на їхнє прохання про зустріч.