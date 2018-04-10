Юлію Скрипаль виписали з лікарні Солсбері – ЗМІ

Юлію Скрипаль, дочку колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля, виписали з лікарні англійського Солсбері, де її лікували після отруєння нервово-паралітичним речовиною, повідомляє BBC і Sky News з посиланням на джерела. Sky News припускає, що Юлію виписали 9 квітня.

BBC припускає, що Юлію перевезли в «безпечне місце». Очікується, що лікарі 10 березня виступлять зі спеціальною заявою про стан здоров'я Юлії Скрипаль. Вона також збирається дати прес-конференцію.

5 квітня поліція Лондона оприлюднила особисту заяву Юлії Скрипаль. Вона повідомила, що прийшла до тями тиждень тому. Її заяву оприлюднили в той момент, коли російський посол у Великій Британії Олександр Яковенко слідом за російським МЗС звинувачував британську владу в тому, що до Скрипаль не пускають консула і рідних.

За його словами, племінниця Скрипаля Вікторія нібито звернулася до британської влади за візою, щоб відвідати Юлію та Сергія Скрипалів. Однак, за твердженням Яковенка, вже дві доби їй не можуть дати візу, незважаючи на те, що в подібних випадках Велика Британія оформляє дозвіл на в'їзд за добу.

4 березня батько, який живе у Великій Британії, і дочка, яка прилетіла до нього з Росії, були отруєні в місті Солсбері і знайдені непритомними у парку.

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12 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей звинуватила в отруєнні екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля Росію, поставивши Кремлю ультиматум: російська влада протягом 36 годин повинна була пояснити, чи є використання отруйної речовини «Новачок» (російською «Новичок») в Солсбері результатом «прямих дій» російської держави» чи «результатом втрати контролю над запасами подібних речовин».

Коли термін ультиматуму закінчився, а відповіді так і не було, Мей оголосила про видворення з Великобританії 23 російських дипломатів, а також про посилення законодавства, яке стосується шпигунства. Також Велика Британія звернулася до Ради безпеки ООН, поставивши питання про застосування Росією хімічної зброї на її території і в Організацію із заборони хімічної зброї, чиїм членом є Росія, стверджуючи, що Росія не знищила свої запаси хімічної зброї, що мала зробити ще двадцять років тому. В знак солідарності з Британією члени і партнери НАТО вирішили вислати понад 100 російських дипломатів.

Британська влада вважає, що Скрипалі були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новачок», розробленою в Росії в 1980-х роках. У Москві ці звинувачення відкидають.

Влада Великої Британії впевнена, що російська влада прямо причетна до отруєння в Солсбері, а лабораторія в Портон-Дауні вважає, що використана отруйна речовина могла бути вироблена на території Росії.

Голова МЗС Росії Сергій Лавров 5 квітня заявив, що Росія не визнає результатів експертизи в Портон-Дауні до тих пір, доки до роботи не будуть залучені російські експерти.

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